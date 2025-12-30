Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του “The Voice”

Το “The Voice” έφτασε στο τέλος του με 9 φιναλίστ να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό στον μεγάλο τελικό με σκοπό την νίκη. Γιώργος Μαζωνάκης, Έλενα Παπαρίζου, Χρήστος Μάστορας και Πάνος Μουζουράκης προετοίμασαν τους παίκτες τους, με 4 από αυτούς να περνούν στην επόμενη φάση του μεγάλου τελικού.

Ο Βάγγος Δανέζης και ο Χριστόδουλος Μυλωνάς από την ομάδα του Γιώργου Μαζωνάκη και η Μαρία Βαρδάκη και ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος από την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου κατάφεραν να πάρουν το πολυπόθητο εισιτήριο και να διεκδικήσουν την νίκη περνώντας στην δεύτερη φάση του τελικού.

Μετά από 4 εντυπωσιακές ερμηνείες που απέσπασαν πολύ θετικά σχόλια από τους 4 κριτές, τελικά ο Χριστόδουλος Μυλωνάς και ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος πέρασαν στην τελική φάση του διαγωνισμού. Οι δύο διαγωνιζόμενοι απέσπασαν τις περισσότερες ψήφους του τηλεοπτικού κοινού και έτσι έγιναν οι 2 μεγάλοι φιναλίστ του διαγωνισμού.

Οι δύο φιναλίστ από την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου και του Γιώργου Μαζωνάκη έβαλαν τα δυνατά τους ερμηνεύοντας για τελευταία φορά επάνω στην σκηνή πριν κλείσουν οι γραμμές, ωστόσο ένας κατάφερε να γίνει ο μεγάλος νικητής.

Με την αγωνία να έχει κορυφωθεί ο Γιώργος Καπουτζίδης ανακοίνωσε τον μεγάλο νικητή, που δεν είναι άλλος από τον Κωνσταντίνο Κωμοδρόμο από την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου.

Δείτε παρακάτω τις ερμηνείες και των 9 φιναλίστ:

Μαρία Βαρδάκη – Τα λαϊκά (Έλενα Παπαρίζου)

Ελένη Τσαρίδου – Νταβατζής (Γιώργος Μαζωνάκης)

Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος – Το παλιό μου παλτό (Έλενα Παπαρίζου)



Χριστόδουλος Μυλωνάς – Να ξαναρθείς (Γιώργος Μαζωνάκης)

Γιώργος Μεταξάς & Ιορδάνης Τεγκελίδης – Σ’ αναζητώ στη Σαλονίκη (Χρήστος Μάστορας)

Αυγή Χατζηπαύλου – Θυμός (Πάνος Μουζουράκης)

Βάγγος Δανέζης – Καρδιά μου λιώνω (Γιώργος Μαζωνάκης)



Θοδωρής Κουτσουπιάς – Κιτρολεμονιά και μαντζουράνα μου (Έλενα Παπαρίζου)

Αφροδίτη Διαμαντίδου – Φέρτε μια κούπα με κρασί (Χρήστος Μάστορας)