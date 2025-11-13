Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
MEDIA

Ανθή Βούλγαρη: Εκτός της εκπομπής “Κοινωνία Ώρα Mega” – Τι συνέβη (βίντεο)

Το μήνυμα του Ιορδάνη Χασαπόπουλου

Ανθή Βούλγαρη: Εκτός της εκπομπής “Κοινωνία Ώρα Mega” – Τι συνέβη (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Απούσα ήταν σήμερα Πέμπτη 13/11 η Ανθή Βούλγαρη από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος εξήγησε τον λόγο.

Σύμφωνα με τον παρουσιαστή, η Ανθή Βούλγαρη αισθάνθηκε μια αδιαθεσία και αποφάσισε να παραμείνει στο σπίτι μέχρι να συνέλθει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όπως βλέπετε, μοναξιές έχω σήμερα. Η κυρία Βούλγαρη δεν είναι στα καλά της και το λέω με την έννοια ότι είχε μία μικρή αδιαθεσία και καλύτερα να μείνει στο σπίτι», είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στην έναρξη της εκπομπής, στέλνοντάς της τα περαστικά του.

«Όταν ξυπνάς καθημερινά στις 04.00, ο οργανισμός καταπονείται. Όταν έχεις όλη μέρα το παιδί και ξυπνάς καθημερινά στις 4 το πρωί, καταπονείσαι» πρόσθεσε.

Δείτε το βίντεο από την έναρξη της εκπομπής:

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

MEDIA

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Νότια Κορέα: Φορτηγό έπεσε πάνω σε πλήθος σε κεντρική αγορά – 2 νεκροί, 18 τραυματίες (βίντεο)
ΔΙΕΘΝΗ

Νότια Κορέα: Φορτηγό έπεσε πάνω σε πλήθος σε κεντρική αγορά – 2 νεκροί, 18 τραυματίες (βίντεο)

Φορτηγό έπεσε πάνω σε αγορά και συνέχισε ανεξέλεγκτο την πορεία του για 150 μέτρα, σκοτώνοντας δυο ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 18, δήλωσαν αξιωματούχοι των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στο εθνικό πρακτορείο Yonhap και τηλεοπτικό δίκτυο της Νότιας Κορέας. Το συμβάν εκτυλίχτηκε σε αγορά στην Μπουτσάν, προάστιο περίπου 20 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Σεούλ, ανέφερε αξιωματικός της πυροσβεστικής κατά τη […]