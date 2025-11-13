Ανθή Βούλγαρη: Εκτός της εκπομπής “Κοινωνία Ώρα Mega” – Τι συνέβη (βίντεο)

Απούσα ήταν σήμερα Πέμπτη 13/11 η Ανθή Βούλγαρη από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος εξήγησε τον λόγο.

Σύμφωνα με τον παρουσιαστή, η Ανθή Βούλγαρη αισθάνθηκε μια αδιαθεσία και αποφάσισε να παραμείνει στο σπίτι μέχρι να συνέλθει.

«Όπως βλέπετε, μοναξιές έχω σήμερα. Η κυρία Βούλγαρη δεν είναι στα καλά της και το λέω με την έννοια ότι είχε μία μικρή αδιαθεσία και καλύτερα να μείνει στο σπίτι», είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στην έναρξη της εκπομπής, στέλνοντάς της τα περαστικά του.

«Όταν ξυπνάς καθημερινά στις 04.00, ο οργανισμός καταπονείται. Όταν έχεις όλη μέρα το παιδί και ξυπνάς καθημερινά στις 4 το πρωί, καταπονείσαι» πρόσθεσε.

Δείτε το βίντεο από την έναρξη της εκπομπής: