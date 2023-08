Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το επιτυχημένο σίκουελ της σειράς «Sex And The City». Η τρίτη σεζόν της σειράς «And Just Like That» επιστρέφει με άρωμα από… Ελλάδα και το φανατικό κοινό ανυπομονεί να παρακολουθήσει τις εξελίξεις και τις εκπλήξεις.

Στο φινάλε του δεύτερου κύκλου του “σίκουελ, “And Just Like That”, η Carrie βρίσκεται στην Ελλάδα και απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα. Τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου κάνει μία σκηνή στην οποία η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ μιλά ελληνικά με σκοπό να παραγγείλει δύο από τα αγαπημένα της Cosmopolitan.

And Just Like That: Tο βίντεο με τα ελληνικά της Carrie που έγινε viral στο TikTok και όχι μόνο

