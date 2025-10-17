Σε πελάγη υπερηφάνειας πλέει ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής, Άκης Παυλόπουλος, ο οποίος δεν έκρυψε τη βαθιά του συγκίνηση στον «αέρα» της εκπομπής «Σήμερα», αναφερόμενος στην τεράστια επιτυχία του 11χρονου γιου του, Λάμπη.

Ο νεαρός Λάμπης Παυλόπουλος, με μια εξαιρετικά τιμητική διάκριση, κατάφερε να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής του ΣΚΑΪ, προβλήθηκε ένα απόσπασμα από τη διοργάνωση, όπου ο μικρός πρωταθλητής στέφθηκε νικητής. Ο πατέρας του, εμφανώς συγκινημένος, μίλησε για την επίδοση του γιου του και ενός ακόμη συναθλητή του, τονίζοντας τη μεγάλη σημασία αυτής της επιτυχίας.

«Πρέπει να πούμε ότι πήρε το χρυσό μαζί με έναν φίλο του από τον Άγιο Στέφανο, δύο Ελληνόπουλα που ξεκίνησαν από τον Άγιο Στέφανο και πήραν το χρυσό στην Κίνα μετά τους πανευρωπαϊκούς», δήλωσε ο δημοσιογράφος.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: