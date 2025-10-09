Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Νομίζω είμαι καλεσμένη στον γάμο της Ηλιάνας – Δεν έχω πάρει προσκλητήριο»

Στην κάμερα του «Happy Day» μίλησε το πρωί της Πέμπτης (09.10) η Ζενεβιέβ Μαζαρί και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο GNTM και τον επικείμενο γάμο της Ηλιάνας Παπαγεωργίου.

«Δεν μου έδωσε ακόμα το προσκλητήριο γάμου αλλά νομίζω είμαι καλεσμένη», ανέφερε η Ζενεβιέβ Μαζαρί για τον γάμο της Ηλιάνας Παπαγεωργίου.

«Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι στο πώς σχολιάζουμε τον άλλον, ακόμα και εάν δεν συμπαθούμε κάποιον. Είδατε πως απάντησε ο Άγγελος. Δεν στενοχωρήθηκε καθόλου» ανέφερε η Ζενεβιέβ για τις δηλώσεις του Νίκου Αποστολόπουλου, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει τον Άγγελο Μπράτη ως «τοπική μοδίστρα».

«Το να μην ξέρει κάποιος έναν άνθρωπο, δεν είναι και πολύ όμορφο να θες να τον γνωρίσεις; Ο κύριος Αποστολόπουλος ξέρει όλη τη μόδα, ξέρει όλους τους νέους σχεδιαστές. Να αφήνουμε τη μόδα να μας γνωρίζει κόσμο, μην κλείνουμε μεγαλώνοντας. Και εγώ, όταν δεν ξέρω άνθρωπο, θέλω να τον μάθω», σημείωσε σχετικά με τον Έντι Γαβριηλίδη.