Ζενεβιέβ Μαζαρί: Με τον σύζυγο και τα παιδιά της στο Καστελλόριζο – Φωτογραφίες από τις διακοπές τους

Σε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, η γνωστή host του «First Dates» και μέντορας του «GNTM», Ζενεβιέβ Μαζαρί, πραγματοποίησε μια καλοκαιρινή απόδραση στο γραφικό Καστελλόριζο. Η παρουσία της στο νησί των Δωδεκανήσων, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, φωτογράφο Βασίλη Καρύδη, και τα δύο τους παιδιά, τη Ροζαλία και τον Μιχάλη, δεν πέρασε απαρατήρητη.

Πιο συγκεκριμένα, η Ζενεβιέβ μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram ένα άλμπουμ φωτογραφιών από τις οικογενειακές της διακοπές, προσφέροντας μια ματιά στις όμορφες στιγμές που πέρασαν.

Σε μια από τις φωτογραφίες, η «Ζεν» εντυπωσιάζει με το καλλίγραμμο σώμα της, ποζάροντας στην παραλία με ένα ιδιαίτερο μπικίνι. Σε μια άλλη, πιο τρυφερή φωτογραφία, ποζάρει με τον γιο της μπροστά από το αεροπλάνο που τους οδήγησε στον προορισμό τους.

Μια από τις πιο ξεχωριστές εμπειρίες τους ήταν η συνάντηση με θαλάσσιες χελώνες, μια στιγμή που σίγουρα θα μείνει αξέχαστη σε όλη την οικογένεια.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, που έχει εκφράσει την αγάπη της για την Ελλάδα, φαίνεται να απολαμβάνει κάθε στιγμή με την οικογένειά της, ανανεώνοντας τις δυνάμεις της για την επερχόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Δείτε τις φωτογραφίες: