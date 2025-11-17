Yungblud: Σταματά την περιοδεία του λόγω προβλημάτων υγείας – «Πρέπει να το πάρω στα σοβαρά»

Σε μία δυσάρεστη ανακοίνωση προχώρησε ο δημοφιλής Βρετανός καλλιτέχνης Yungblud, καθώς αναγκάστηκε να σταματήσει την περιοδεία του για το 2025 μετά από ιατρική σύσταση. Η ξαφνική διακοπή ήρθε μετά από ανησυχητικά ευρήματα σε εξετάσεις υγείας.

Ο Yungblud ενημέρωσε τους εκατομμύρια θαυμαστές του για την εξέλιξη μέσα από τα Instagram Stories του. Όπως ανέφερε, τα αποτελέσματα κάποιων προληπτικών εξετάσεων που έκανε «του δημιούργησαν ανησυχία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες, οι γιατροί του συνέστησαν να ακυρώσει άμεσα όλες τις προγραμματισμένες ζωντανές εμφανίσεις του.

Τα ευρήματα στις εξετάσεις αίματος και στις φωνητικές χορδές του ήταν αυτά που οδήγησαν τους ειδικούς στο να ζητήσουν απόλυτη ανάπαυση και άμεση διακοπή κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας.

Τι έγραψε ο καλλιτέχνης στο Instagram

«Αυτή η χρονιά ήταν πραγματικά απίστευτη και νιώθω τόσο τυχερός και τιμημένος για όλα όσα έχουν συμβεί. Αυτή την εβδομάδα, όταν γύρισα σπίτι από τον δρόμο και πήγα να κάνω κάποιες εξετάσεις (όπως κάνω συνήθως), οι εξετάσεις της φωνής και του αίματός μου έδειξαν κάποιες ανησυχητικές ενδείξεις.

Ο γιατρός μου μου έδωσε εντολή να κάνω ένα διάλειμμα από τις περιοδείες μέχρι το τέλος της χρονιάς. Είναι στη φύση μου να τρέχω και να ξανατρέχω μέχρι να καταρρεύσω, χωρίς να δίνω δεκάρα για τίποτα πέρα από τη μουσική και εσάς, αλλά αυτή τη φορά μου είπαν ότι πρέπει να το πάρω στα σοβαρά και δεν μπορώ να κάνω βλακείες. Λυπάμαι τόσο πολύ που το κάνω αυτό.

Αλλά, με μεγάλη απροθυμία, πρέπει να ακυρώσω όλες τις εμφανίσεις μέχρι το τέλος της χρονιάς. Αυτό αφορά τη Φιλαδέλφεια, το Κλίβελαντ, την Ουάσινγκτον, το Μεξικό Σίτι και όλη τη Λατινική Αμερική, η καρδιά μου είναι κομμάτια.

Δεν θέλω να προκαλέσω καμία μόνιμη ζημιά στον εαυτό μου, είμαστε σε ένα ταξίδι που θέλω να κρατήσει για πάντα. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι από εσάς θα απογοητευτείτε. Θέλω μόνο να ξέρετε ότι αυτό είναι τόσο δύσκολο για μένα, αλλά σας υπόσχομαι ότι θα σας το ξεπληρώσω. Όλα τα εισιτήρια για τις ΗΠΑ θα επιστραφούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν εγγραφείτε με μια διεύθυνση στον σύνδεσμο, θα σας στείλω ένα δώρο. Δεν θεωρώ ποτέ δεδομένη την αγάπη, τη στήριξη ή την ενέργεια κανενός. Ξέρετε πως είστε τα πάντα για μένα. Αλλά χρειάζομαι αυτόν τον χρόνο. ΗΠΑ, θα σας δω του χρόνου. Μεξικό και Λατινική Αμερική, ήδη οργανώνουμε δικές μου συναυλίες εκεί για του χρόνου, πιο οικονομικές επίσης. Θα είναι απίστευτο. Ανυπομονώ», έγραψε στο Instagram.