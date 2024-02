Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η λαμπερή βραδιά για τα Βραβεία Grammy για το 2024. Η 66η απονομή πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου στο Crypto.com Arena του Λος Άντζελες.

Ειδικότερα, τα Βραβεία Grammy παρουσίασε ο κωμικός και πρώην παρουσιαστής του «The Daily Show» Τρέβορ Νόα, ο οποίος παρουσίασε την μεγάλη τελετή για τέταρτη συνεχή φορά.

Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς

Άλμπουμ της χρονιάς

Midnights, της Taylor Swift

Ηχογράφηση της χρονιάς

Flowers, της Miley Cyrus

Τραγούδι της χρονιάς

What Was I Made For?, σε ερμηνεία της Billie Eilish για την ταινία Barbie

Αποκάλυψη της χρονιάς

Victoria Monét

Καλύτερο άλμπουμ ραπ

Michael, του Killer Mike

Καλύτερο άλμπουμ ροκ

This is Why, των Paramore

Καλύτερο άλμπουμ ποπ

Midnights, της Taylor Swift

Καλύτερο άλμπουμ μουσικής του κόσμου

This Moment, των Shakti

Καλύτερος νέος καλλιτέχνης

Victoria Monét

Οι καλλιτέχνες που έλαβαν τα περισσότερα βραβεία

Phoebe Bridgers (4)

boygenius (3)

SZA (3)

Victoria Monét (3)

Killer Mike (3)

Taylor Swift (2)

Billie Eilish (2)

Miley Cyrus (2)

Jason Isbell (2)

Chris Stapleton (2)

