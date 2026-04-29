Βάσια Παναγοπούλου: Οι πρώτες δηλώσεις μετά το ατύχημα στην Κωνσταντινούπολη – «Δεν θα το αφήσω έτσι»

Μια περιπέτεια με την υγεία της είχε η Βάσια Παναγοπούλου, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης κατά τη διάρκεια της επιστροφής της από το Μαϊάμι. Η γνωστή ηθοποιός, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», περιέγραψε τις σοκαριστικές στιγμές που έζησε όταν το πόδι της βρέθηκε στο κενό ανάμεσα στο αεροπλάνο και τη σκάλα αποβίβασης, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στον αστράγαλο.

Η ίδια κατήγγειλε την απάνθρωπη αντιμετώπιση που δέχτηκε από το προσωπικό του αεροδρομίου, καθώς, παρά τους αφόρητους πόνους της, οι νοσοκόμοι την υποχρέωσαν να περπατήσει για πάνω από 12 λεπτά μέχρι την πύλη της επόμενης πτήσης, αρνούμενοι να της παρέχουν αναπηρικό αμαξίδιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήταν πολύ πρησμένο το πόδι μου και ήταν εμφανές ότι ο αστράγαλος έχει μετακινηθεί. Μου λέει “σηκωθείτε”. Λέω πονάω πάρα πολύ, θέλω να πάω στο νοσοκομείο. Μου λέει “αν πάτε στο νοσοκομείο θα χάσετε και την πτήση και θα είναι με δικά σας έξοδα”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Φτάνοντας στην Αθήνα, οι γιατροί στο ΚΑΤ διαπίστωσαν το κάταγμα, γεγονός που την αναγκάζει να μείνει με γύψο για έξι εβδομάδες, μια εξέλιξη που προκαλεί τεράστιο πρόβλημα στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και στα γυρίσματα που πραγματοποιεί στην Κύπρο.

Η ηθοποιός δήλωσε αποφασισμένη να κινηθεί νομικά, τονίζοντας: «Δεν θα το αφήσω έτσι, γιατί και μου έκαναν κακό στην υγεία μου και μου έκαναν κακό στη δουλειά μου και με έχουν βάλει σε όλη αυτή τη διαδικασία που πραγματικά ναι, έχω αποτανθεί στη δικηγόρο μου. Πονάω, παίρνω τα παυσίπονά μου».

