Δανάη Μπάρκα: Έτσι επιβεβαίωσε τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση – Το t-shirt με το ιδιαίτερο μήνυμα (pic)

Τέλος στις φήμες και τα δημοσιεύματα των τελευταίων εβδομάδων έβαλε η Δανάη Μπάρκα, η οποία επέλεξε έναν ιδιαίτερα πρωτότυπο τρόπο για να επιβεβαιώσει το γάμο της με τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση. Η γνωστή παρουσιάστρια και ηθοποιός, που πάντα διατηρεί μια άμεση και ειλικρινή σχέση με το κοινό της, χρησιμοποίησε τα social media για να μοιραστεί τη χαρά της, κάνοντας μια ανάρτηση που αμέσως έγινε viral.

Συγκεκριμένα, η Δανάη Μπάρκα ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει γεμάτη αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Δανάη Μπάρκα: Αποχώρησε από τη θεατρική παράσταση που θα συμμετείχε – Τι ακριβώς συνέβη

Αυτό όμως που τράβηξε τα βλέμματα ήταν το λευκό T-shirt που επέλεξε να φορέσει, το οποίο έγραφε το εξής μήνυμα: «In my bride era BUT Tonight we have PREMIERA».

Με αυτή την έξυπνη ατάκα, η παρουσιάστρια και ηθοποιός επιβεβαίωσε ότι πρόκειται να παντρευτεί με τον σύντροφό της, συνδυάζοντας αυτή την ξεχωριστή περίοδο της ζωής της με τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η λεζάντα που συνόδευε τις φωτογραφίες ήταν εξίσου αποκαλυπτική, καθώς έγραψε τη φράση «It’s official», ενώ ταυτόχρονα αναφέρθηκε και στην επαγγελματική της πρεμιέρα.

«Ξεκινάμε με Ζαμπέτα στην Θεσσαλονίκη και η χαρά μας είναι τεραααάάάάστια! Από σήμερα και στο Ράδιο Σίτυ σας περιμένουμε να τραγουδήσουμε,να γελάσουμε,να χορέψουμε,να συγκινηθούμε και να ταξιδέψουμε στην παλιά Ελλάδα μας! Για 2 εβδομάδες,στην πανέμορφη αυτή πόλη», έγραψε επίσης η Δανάη Μπάρκα στο Instagram.

Η ανάρτηση που έκανε η ηθοποιός στο Instagram: