Victoria’s Secret: Το λαμπερό σόου, οι εκρηκτικές εμφανίσεις και η επιστροφή της Μπέλα Χαντίντ (βίντεο)

Άκρως εντυπωσιακό ήταν το πολυαναμενόμενο σόου της Victoria’s Secret 2025, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15/10 στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.

Πριν από το λαμπερό σόου, διάσημοι και μοντέλα περπάτησαν στο ροζ χαλί του pre-show, το οποίο παρουσίασαν ο στιλίστας Law Roach και η δημοσιογράφος μόδας Zanna Rassi.

Ανάμεσα στα μοντέλα της φετινής πασαρέλας ήταν οι Adriana Lima, Gigi Hadid, Bella Hadid, Ashley Graham και η σταρ του WNBA Angel Reese, η οποία γίνεται η πρώτη επαγγελματίας αθλήτρια που συμμετέχει στη διοργάνωση της Victoria’s Secret.

Στη σκηνή του σόου ανέβηκε αποκλειστικά γυναικείο line-up καλλιτεχνών, με τις Missy Elliott, Karol G, Madison Beer και το K-pop συγκρότημα Twice να αναλαμβάνουν τη μουσική ψυχαγωγία της βραδιάς.

Βέβαια, όπως ήταν φυσικό, την παράσταση έκλεψε η Bella Hadid, που επέστρεψε μετά την τελευταία περιπέτεια που είχε με την υγεία της, καθώς συνεχίζει να δίνει μάχη με τη νόσο του Lyme.

Από την πασαρέλα δεν θα μπορούσε να λείψει και η αδελφή της Bella Hadid, Gigi.

Στις εμφανίσεις που ξεχώρισαν ήταν και αυτές της Adriana Lima, της Missy Elliott και της Jasmine Tooks, της πρώτης εγκύου που περπάτησε φορώντας δημιουργία της Victoria’s Secret.