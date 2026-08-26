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ΕΛΛΑΔΑ

Την Παρασκευή στη Ριτσώνα το τελευταίο “αντίο” στον Χρήστο Μαρκίδη

Ο ζωγράφος και ποιητής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών

Την Παρασκευή στη Ριτσώνα το τελευταίο “αντίο” στον Χρήστο Μαρκίδη
ΦΩΤΟ: Χρήστος Μαρκίδης (facebook)
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Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας θα πουν το τελευταίο “αντίο” στον ζωγράφο και ποιητή Χρήστο Μαρκίδη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών, συγγενείς και φίλοι.

Την είδηση του θανάτου του, καθώς και τις λεπτομέρειες για την τελετή αποχαιρετισμού, γνωστοποίησε ο αδερφός του με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου, στις 16:50, στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

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