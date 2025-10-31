Βάσω Λασκαράκη: Η εξομολόγηση για τον Λευτέρη Σουλτάτο – «Είμαστε τυχεροί που γνωριστήκαμε»

Η Βάσω Λασκαράκη, με αφορμή την πρεμιέρα της τηλεοπτικής σειράς «Το σόι σου» (σήμερα, 31/10, στις 20:00), βρέθηκε καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Super Κατερίνα» στον ALPHA. Η δημοφιλής ηθοποιός μίλησε με ιδιαίτερη τρυφερότητα και ειλικρίνεια για τον σύζυγό της, Λευτέρη Σουλτάτο, αλλά και για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την οικογενειακή τους ζωή.

Η Βάσω Λασκαράκη αναφέρθηκε στη σχέση της με τον γνωστό σεφ, χαρακτηρίζοντάς τον ως την «καινούρια αφετηρία» και την «επανεκκίνηση» στη ζωή της. Τόνισε πόσο έντονη και ξαφνική ήταν η συναισθηματική τους σύνδεση, που ήρθε σε μια περίοδο που δεν την περίμενε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Βάσω Λασκαράκη: Πρώτη μέρα στο Γυμνάσιο για την κόρη της, Εύα – H ανάρτηση της ηθοποιού στο Instagram

Όλα όσα είπε η Βάσω Λασκαράκη

«Είμαστε τυχεροί που γνωριστήκαμε και προσπαθούμε να φτιάξουμε μια όμορφη οικογένεια και σπίτι και λέω προσπαθούμε γιατί δεν σταματάει ποτέ η προσπάθεια. Πάντα πρέπει να είσαι alert. Πάντα οι σχέσεις χρειάζονται φροντίδα», εξομολογήθηκε αρχικά για τον σύζυγό της, Λευτέρη Σουλτάτο.

Σε άλλο σημείο ανέφερε: «Το συζητάς με τον πρώην σύζυγό σου και με έναν ειδικό. Τα πράγματα ήρθαν φυσικά. Η Εύα γνώριζε πρώτα τον Λευτέρη σαν παρέα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ήταν ένα τετράμηνο και μετά από 1 χρόνο που ήμασταν μαζί και ήμασταν σίγουροι, τότε της το είπα ότι θα μετακομίσουμε σε ένα σπίτι και θα μείνουμε όλοι μαζί».

«Ο Λευτέρης είναι ιδιαίτερος άνθρωπος στις σχέσεις αγάπης, τα δίνει όλα. Είναι τσίτα τα γκάζια. Είναι όλα για όλα. Δεν μου άφησε καθόλου αμφιβολίες. Όλα πήγαιναν στην άκρη κατευθείαν», τόνισε η Βάσω Λασκαράκη.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: