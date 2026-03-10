Η Βάσω Λασκαράκη αποτελεί μία από τις πιο αγαπητές ηθοποιούς της ελληνικής τηλεόρασης, που ξεχωρίζουν για τη φυσική ομορφιά τους. Παρά το φορτωμένο πρόγραμμα των γυρισμάτων και τις απαιτήσεις της καθημερινότητας ως μητέρα, η επιδερμίδα της παραμένει πάντα λαμπερή και νεανική.

Το μυστικό της δεν κρύβεται σε ακριβές, δυσπρόσιτες θεραπείες, αλλά σε μια πειθαρχημένη ρουτίνα περιποίησης που βασίζεται στην ενυδάτωση και την πρόληψη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Βάσω Λασκαράκη: Η εξομολόγηση για τον Λευτέρη Σουλτάτο – «Είμαστε τυχεροί που γνωριστήκαμε»

Έτσι διατηρεί λαμπερή την επιδερμίδα της

Το πιο απαράβατο βήμα στην ρουτίνα της Βάσως Λασκαράκη είναι ο σωστός καθαρισμός του προσώπου. Λόγω του επαγγέλματός της, το δέρμα της επιβαρύνεται καθημερινά με βαρύ μακιγιάζ για τις ανάγκες των γυρισμάτων.

Η ίδια έχει δηλώσει επανειλημμένα πως δεν κοιμάται ποτέ χωρίς να αφαιρέσει κάθε ίχνος μακιγιάζ. Χρησιμοποιεί απαλά προϊόντα (cleansing oils ή micellar water) που σέβονται το pH της επιδερμίδας, διασφαλίζοντας ότι οι πόροι παραμένουν ελεύθεροι και το δέρμα μπορεί να «αναπνεύσει» κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Για τη Βάσω Λασκαράκη, η ενυδάτωση της επιδερμίδας ξεκινά από μέσα προς τα έξω. Η συστηματική κατανάλωση νερού είναι ο σύμμαχός της για τη διατήρηση της ελαστικότητας του δέρματος.

Σε ό,τι αφορά τα καλλυντικά, επιλέγει ορούς (serums) πλούσιους σε υαλουρονικό οξύ και βιταμίνη C, η οποία χαρίζει άμεση φωτεινότητα και καταπολεμά τα σημάδια της κούρασης. Η καθημερινή χρήση μιας ενυδατικής κρέμας ημέρας, προσαρμοσμένης στις ανάγκες της ηλικίας της, σφραγίζει την υγρασία και προστατεύει τον δερματικό φραγμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα από τα σημαντικότερα «μυστικά» της είναι η αντηλιακή κρέμα. Η ηθοποιός δεν την αποχωρίζεται ποτέ, ακόμα και τις ημέρες με συννεφιά ή κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η προστασία από τη φωτογήρανση είναι ο λόγος που η επιδερμίδα της παραμένει αψεγάδιαστη, χωρίς πανάδες ή λεπτές γραμμές που προκαλούνται από την ηλιακή ακτινοβολία.

Η Βάσω Λασκαράκη δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή των ματιών, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες κρέμες που αντιμετωπίζουν τους μαύρους κύκλους και το πρήξιμο.

Το βράδυ, η ρουτίνα της γίνεται πιο πλούσια, επιλέγοντας προϊόντα με ενεργά συστατικά που βοηθούν στην κυτταρική ανανέωση, ώστε να ξυπνά με ξεκούραστο πρόσωπο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πέρα από τις κρέμες, η αγαπημένη ηθοποιός πιστεύει και στη δύναμη της ισορροπημένης διατροφής. Τα φρούτα, τα λαχανικά και οι τροφές πλούσιες σε αντιοξειδωτικά αντικατοπτρίζονται στην ποιότητα του δέρματός της.

Παράλληλα, προσπαθεί να ξεκλέβει χρόνο για ποιοτικό ύπνο, θεωρώντας τον το καλύτερο «φάρμακο» ομορφιάς.