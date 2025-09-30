Βασίλης Μπισμπίκης: Η πρώτη συνάντηση με τη Δέσποινα Βανδή μετά την αναβολή της δίκης του

Στο σπίτι του επέστρεψε το απόγευμα της Δευτέρας (29/9) ο Βασίλης Μπισμπίκης, λίγες ώρες μετά την αναβολή της δίκης του για το τροχαίο που προκάλεσε τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Φιλοθέη.

Ο γνωστός ηθοποιός, ο οποίος οδηγήθηκε χθες το πρωί στα δικαστήρια της Ευελπίδων, αφέθηκε τελικά ελεύθερος, καθώς η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε από το Μονομελές Αυτόφωρο για τις 8 Οκτωβρίου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο ίδιος επέστρεψε στο σπίτι του, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του.

Η επιστροφή του ηθοποιού στο σπίτι καταγράφηκε σε βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα. Όπως φαίνεται στο στιγμιότυπο, η Δέσποινα Βανδή, σύντροφός του, τον περίμενε με αγωνία.

Η τραγουδίστρια εντοπίστηκε να κάθεται στο μπαλκόνι του σπιτιού τους, εμφανώς ανακουφισμένη και έτοιμη να υποδεχτεί τον Βασίλη Μπισμπίκη, μετά την περιπέτεια που πέρασε τις τελευταίες ημέρες.

Η εικόνα της Δέσποινας Βανδή στο μπαλκόνι, εν μέσω της έντονης δημοσιότητας που πήρε το περιστατικό, επιβεβαιώνει τη στήριξη και την αγωνία της για τον σύντροφό της.

Η δίκη του Βασίλη Μπισμπίκη, που κατηγορείται για φθορές σε σταθμευμένα οχήματα και εγκατάλειψη, θα συνεχιστεί στις 8 Οκτωβρίου.