Βασίλης Καζούλης: «Έκανα την κόρη μου σε ηλικία… παππού»

Σε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη στο «Στούντιο 4» ο αγαπημένος τραγουδιστής Βασίλης Καζούλης αναφέρθηκε σε άγνωστες πτυχές της ζωής του, μίλησε για την αγάπη του για το τραγούδι, αλλά και τη διαφορά ηλικίας με την κόρη του.

«Φανή δεν υπήρξε, είπα στο ρεφρέν “οι φίλοι μου μού το ‘χαν πει” και μετά δεν έμπαινε κάποιο άλλο όνομα. Ούτε “Άννα” υπήρχε», εξομολογήθηκε ο τραγουδιστής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μαθαίνοντας από αυτά που άκουγα, ήθελα να γράφω στίχους. Από 15 χρονών πάλευα να γράφω», αποκάλυψε. «Ενώ η “Φανή” ακουγόταν εγώ δεν είχα… πρόσωπο για να με γνωρίσει ο κόσμος έγινε μετά την τρίτο δίσκο. Δεν είχα γνωστούς στον χώρο», σημείωσε.

«Πληγώνομαι εύκολα αλλά έχω και μία δύναμη μέσα από αυτό. Η ευαισθησία είναι και μία μεγάλη δύναμη», ανέφερε ο Βασίλης Καζούλης.

Στη συνέχεια περιέγραψε μία δύσκολη στιγμή που σκέφτηκε να εγκαταλείψει το τραγούδι και αποκάλυψε τα λόγια μίας τυχαίας γυναίκας που του άλλαξαν όλη τη ζωή. «Κάποια στιγμή κουράζεσαι, νιώθεις αδικίες. Υπάρχει μία στιγμή που είχα απαυδήσει και είμαι μετρό και ανεβαίνω τις σκάλες… Εν τω μεταξύ, σκέφτομαι ότι τελείωσε για μένα το τραγούδι και θα πάω στους δικούς μου στη Ρόδο, η ζωή μου εδώ τελειώνει και πάω παρακάτω. Τότε είναι ένα κορίτσι από πίσω μου, μου πιάνει το χέρι και μου λέει “σε παρακαλούμε μην μας παρατήσεις, μην μας αφήσεις”, χωρίς να ξέρει τίποτα», σημείωσε.

«Η κόρη μου είναι 16 ετών»

Στη συνέχεια ο αγαπημένος τραγουδιστής αναφέρθηκε στην κόρη του, αλλά και το γεγονός ότι την απέκτησε σε μεγάλη ηλικία.

«Η κόρη μου είναι πολύ χαλαρή. Ξέρει ποιος είμαι και χαίρεται και έρχεται και στις συναυλίες μου. Είναι 16 ετών, την έκανα σε ηλικία παππού. Έτσι τα έφερε η ζωή. Είμαι εκεί 100%», σημείωσε.

«Οι φίλοι μου είναι κυρίως αυτοί που είχα από το σχολείο, από τα φοιτητικά μου χρόνια, από το στρατό. Ελάχιστοι έγιναν μετά», υπογράμμισε.