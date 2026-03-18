Βασίλης Καρράς: Ακούστε το νέο ακυκλοφόρητο τραγούδι του με τίτλο «Η δική μου πατρίδα»

Σχεδόν δυόμισι χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Βασίλης Καρράς «μιλάει» ξανά μέσα από ένα τραγούδι που παρέμενε για καιρό στο συρτάρι, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να φτάσει στα αυτιά του κόσμου.

Το νέο αυτό τραγούδι έχει τον τίτλο «Η δική μου πατρίδα» και αποτελεί έναν φόρο τιμής στη μεγάλη του αγάπη, τη Μακεδονία.

Διαβάστε επίσης: Βασίλης Καρράς: Συγκινεί ο αδελφός του – «Δεν ξεχνιέται με τίποτα, είμαι πάντα υπερήφανος για εκείνον»

Ο ίδιος ο τραγουδιστής είχε προγραμματίσει να συμπεριλάβει το συγκεκριμένο κομμάτι στον επόμενο δίσκο του.

Δυστυχώς, η μοίρα είχε άλλα σχέδια και η απώλειά του την παραμονή των Χριστουγέννων του 2023 άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Ωστόσο, η οικογένειά του και η δισκογραφική του εταιρεία, σεβόμενοι την επιθυμία του και την παρακαταθήκη που άφησε πίσω του, αποφάσισαν να μοιραστούν αυτό το «δώρο» με το κοινό.

Ακούστε το τραγούδι του Βασίλη Καρρά:

Λίγα λόγια για τον Βασίλη Καρρά

Ο Βασίλης Καρράς υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους και πιο αγαπητούς λαϊκούς τραγουδιστές της Ελλάδας, με μια πορεία που διήρκεσε πάνω από 40 χρόνια.

Γεννημένος στο Κοκκινοχώρι Καβάλας, ξεκίνησε την καριέρα του στη Θεσσαλονίκη, όπου η χαρακτηριστική «βραχνή» φωνή του και το αυθεντικό του στυλ τον καθιέρωσαν γρήγορα ως τον «άρχοντα» της νυχτερινής διασκέδασης.

Συνεργάστηκε με συνθέτες και στιχουργούς, όπως ο Φοίβος, ο Γιώργος Θεοφάνους, ο Αλέκος Χρυσοβέργης και ο Σπύρος Γιατράς, η Εύη Δρούτσα, ο Πάνος Φαλάρας, ο Χρήστος Δάντης, ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, ο Ηλίας Φιλίππου, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο Χρήστος Νικολόπουλος και πολλοί άλλοι.

Έχει κάνει ντουέτα με τραγουδιστές όπως οι Πυξ Λαξ, η Κωνσταντίνα, η Άντζελα Δημητρίου, ο Τόλης Βοσκόπουλος, η Καίτη Γαρμπή, η Δέσποινα Βανδή, η Έλλη Κοκκίνου, η Πάολα και ο Παντελής Παντελίδης.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο είχε αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας και έδινε μια γενναία μάχη με τον καρκίνο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Όμως, η εισαγωγή του στο νοσοκομείο και η τελική επιδείνωση της υγείας του συνδέθηκαν με τη νόσησή του από κορονοϊό, η οποία επιβάρυνε ανεπανόρθωτα την ήδη κλονισμένη κατάστασή του.