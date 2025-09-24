Βασίλειος Κωστέτσος: Στα δικαστήρια με ιδιοκτήτρια καταστήματος ρούχων – «Η ανέχεια έχει τα όριά της»

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας Βασίλειος Κωστέτσος βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με ιδιοκτήτρια καταστήματος ρούχων στη Νάουσα, η οποία κατηγορείται για χρήση του διεθνούς εμπορικού του σήματος. Η αποκάλυψη έγινε σήμερα το πρωί στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του ALPHA.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Βασίλειος Κωστέτσος ενημερώθηκε από φίλους του πως η συγκεκριμένη γυναίκα, που διατηρεί κατάστημα στη βόρεια Ελλάδα, χρησιμοποιεί παράνομα την επωνυμία του για την πώληση ρούχων.

Ο σχεδιαστής, σε μια προσπάθεια να λύσει το ζήτημα εξωδικαστικά, επικοινώνησε με την ιδιοκτήτρια. Ωστόσο, εκείνη όχι μόνο αρνήθηκε να συνεργαστεί, αλλά τον απέκλεισε (μπλόκαρε) από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η στάση της την οδήγησε στο εδώλιο του κατηγορουμένου.

«Αποφεύγω τα δικαστήρια, όμως η ανέχεια έχει τα όριά της και η ασυδοσία κάποιων που ξύπνησαν από το πουθενά και την είδαν ότι θέλουν να κάνουν ρούχα και παίρνουν ένα σήμα που δεν ελέγχουν αν ανήκει σε κάποιον…. Έφτασα να καταθέσω ασφαλιστικά μέτρα εγώ και ένα ολόκληρο team της οικογένειας και των υπαλλήλων μου που έχουμε παλέψει για να χρησιμοποιήσουμε το σήμα μου», δήλωσε στην εκπομπή ο γνωστός σχεδιαστής.

«Στείλαμε ένα εξώδικο να αποσύρει την σειρά, γιατί επωμίζεται και οικονομικά οφέλη πάνω στο σήμα το δικό μου. Με μπλόκαρε για να μην βλέπω τι γίνεται και συνέχισε κανονικά να τα προωθεί και να τα πουλάει. Τυχαία το είδα από κάποιους φίλους που το αντιλήφθηκαν», τόνισε ο Βασίλειος Κωστέτσος.