Ο Τζον Μπον Τζόβι επιβεβαίωσε τον γάμο του γιου του, Τζέικ, με την ηθοποιό Μίλι Μπόμπι Μπράουν, γνωστή από τη σειρά “Stranger Things“. Η είδηση είχε κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ημέρες, με φήμες και εικασίες να οργιάζουν.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τζον Μπον Τζόβι έβαλε τέλος στα σενάρια, μιλώντας στην εκπομπή “The One Show” του BBC την Τρίτη 28 Μαΐου.

«Είναι αλήθεια. Ήταν ένας πολύ μικρός οικογενειακός γάμος και η νύφη ήταν πανέμορφη. Ο Τζέικ είναι ευτυχισμένος όσο δεν πάει», δήλωσε ενθουσιασμένος ο τραγουδιστής.

Love is in the air! 💍👀



Rock icon @jonbonjovi reflects on his son Jake tying the knot with English actress Millie Bobby Brown 🫶 #TheOneShow 👉 https://t.co/VjJyrfUjUi pic.twitter.com/pxtCnTtHmX