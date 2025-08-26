Τζένιφερ Λόπεζ: Σπάνιο στιγμιότυπο με την κόρη της, στα Χάμπτονς – Δείτε τις μαζί (pics)

Η σούπερ σταρ Τζένιφερ Λόπεζ απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού. Σε νέα της ανάρτηση στο Instagram, η τραγουδίστρια του «Let’s Get Loud» μοιράστηκε στιγμιότυπα από το ταξίδι της στα Χάμπτονς. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζει μια σπάνια εικόνα με την 17χρονη κόρη της, Έμα όπου η ομοιότητά τους είναι εντυπωσιακή.

Μαμά και κόρη χαμογελούν καθώς απολαμβάνουν τη βόλτα τους στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου, με οδηγό τον δάσκαλο φωνητικής Στίβι Μακέι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Τζένιφερ Λόπεζ: Αγνώριστη με ξανθά μαλλιά στο τρέιλερ της ταινίας «Kiss Of The Spider Woman» – Η ομοιότητα με την Μαντόνα

Στα άλλα στιγμιότυπα η σταρ φαίνεται να απολαμβάνει τον ήλιο ποζάροντας δίπλα σε ένα ποδήλατο Blue Jay και φορώντας ένα λευκό φούτερ Kerri Rosenthal με τις λέξεις «Le Sunshine», οι οποίες συνοδεύουν και την λεζάντα της ανάρτησης.

Σημειώνεται ότι η ομοιότητα της Έμα με την διάσημη μητέρα της δεν περιορίζεται μόνο στην εμφάνιση. Μοιράζονται επίσης την αγάπη τους για το θέατρο για το οποίο νωρίτερα φέτος έδωσαν το παρών στις πρεμιέρες του «Good Night and Good Luck» με τον Τζορτζ Κλούνεϊ και της παράστασης “Οθέλλος” με τους Ντένζελ Ουάσινγκτον και Τζέικ Τζίλενχαλ, με τις εμφανίσεις τους να κλέβουν τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί του Μπρόντγουεϊ.

Η Λόπεζ είναι επίσης μητέρα του Μαξ, του δίδυμου αδελφού της Έμα, από το γάμο της με τον πρώην σύζυγό της και βραβευμένο με Grammy μουσικό Μαρκ Άντονι.

«Πάντα χαίρομαι όταν ακούω τις σκέψεις τους και τι πιστεύουν για διάφορα θέματα», δήλωσε η ποπ σταρ στο E! News τον Ιανουάριο, αναφερόμενη στο πόσο της αρέσει να μοιράζεται τις καλλιτεχνικές της δραστηριότητες με τα παιδιά της.

«Αν τους ρωτήσεις, θα σου δώσουν την ειλικρινή τους γνώμη για τα πάντα. Είναι έτοιμοι να είναι απόλυτα ειλικρινείς μαζί σου. Έχουν πάντα μια ενδιαφέρουσα οπτική, γιατί ανήκουν σε μια διαφορετική γενιά», συμπλήρωσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Δείτε την ανάρτησή της: