Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Το συγκινητικό βίντεο της 9χρονης κόρης του – «Ο μπαμπάς μου δεν πονάει πια»

Η 9χρονη κόρη του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, Εμίλια, ανέβασε ένα συγκινητικό βίντεο για τα γενέθλια του πατέρα της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Φεβρουάριο μετά από μάχη με τον καρκίνο. Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, το μικρό κορίτσι ανέφερε πως ο αγαπημένος ηθοποιός δεν πονάει πια, προσφέροντας παρηγοριά σε όσους τον αγάπησαν.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram της μητέρας της, η Εμίλια μοιράστηκε πολύτιμες συμβουλές για τη διαχείριση του πένθους και αποκάλυψε πως μιλάει στον πατέρα της καθημερινά.

Παρά τη μεγάλη απώλεια, προσπαθεί να πορεύεται στη ζωή της ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες που της είχε δώσει ο ίδιος όσο ήταν εν ζωή.

Όλα όσα είπε η 9χρονη Εμίλια

«Γεια σας, το όνομά μου είναι Εμίλια Βαν Ντερ Μπικ. Όπως πιθανότατα γνωρίζετε όλοι, ο μπαμπάς μου έχει φύγει από τη ζωή. Αλλά θέλω απλώς να σας πω μερικές μικρές συμβουλές-πράγματα που μπορεί να σας βοηθήσουν να ξεπεράσετε την απώλεια κάποιου που αγαπάτε. Σήμερα είναι τα γενέθλια του μπαμπά μου και το σημαντικότερο πράγμα όταν χάνεις κάποιον είναι να του μιλάς και να αφήνεις τα συναισθήματά σου να βγαίνουν.

Αν σου λείπει, μπορείς να κλάψεις. Μπορείς να του μιλήσεις. Εγώ μιλάω στον μπαμπά μου κάθε μέρα και ξεκινάω με μια πρόταση “Γεια σου μπαμπά, μου λείπεις. Σε αγαπώ τόσο πολύ και δεν θα σταματήσω ποτέ να σε αγαπώ”. Και μετά του λέω για τη μέρα μου, πώς νιώθω, και λέω και στην οικογένειά μου πώς αισθάνομαι. Ξέρω ότι μπορεί να με ακούσει, αλλά εγώ δεν μπορώ να τον ακούσω. Η μαμά μου μπορεί.

Απλώς πρέπει να τους νιώθεις, γιατί βρίσκονται μέσα στην καρδιά σου. Σε παρακολουθούν, είναι μέρος σου και βρίσκονται σε ένα καλό μέρος. Δεν πονάει πια. Είναι στον ουρανό, πάνω από τα σύννεφα, με τον Θεό. Και απλώς κλάψε. Κλάψε, κλάψε, κλάψε. Μπορείς να χαίρεσαι που βρίσκονται σε ένα καλό μέρος, μπορείς να λυπάσαι γιατί σου λείπουν. Μπορείς να θυμώνεις, αλλά μην κατηγορείς τον εαυτό σου.

Και αν κάποιος προσπαθήσει να σου πει “ξέρω πώς νιώθεις, εγώ νιώθω χειρότερα”, δεν ξέρει. Ο καθένας έχει διαφορετικά συναισθήματα μέσα του και τα εκφράζει με διαφορετικό τρόπο. Μην αφήνεις κανέναν να σου πει κάτι τέτοιο. Πες απλώς “Όχι, δεν ξέρεις πώς νιώθω”. Και αυτό είναι δύσκολο. Θα είναι δύσκολο, και ακόμα κι αν ακούσετε ότι φεύγουν από τη ζωή, είναι εντάξει.

Αν τελικά τα καταφέρουν, είναι ένα θαύμα. Παρόλα αυτά, όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο. Κάτι που μου έλεγε ο μπαμπάς μου ήταν ότι αν αυτό δεν εξελιχθεί όπως το ήθελε εκείνος και όπως το θέλαμε κι εμείς -δηλαδή να ζήσει- πρέπει παρόλα αυτά να συνεχίσω να πιστεύω στα θαύματα. Τα θαύματα μπορούν να συμβούν, απλώς ίσως αργότερα στη ζωή, και θα συνεχίσουν να έρχονται. Αλλά όταν τα θέλεις να συμβούν, μπορεί να μην έρθουν.

Κι αν τελικά φύγουν, αν πεθάνουν, να θυμάστε ότι έχουν κάποια δουλειά να κάνουν στην άλλη πλευρά. Και επίσης, κάτι που έκανα μετά τον θάνατο του μπαμπά μου είναι ότι… του “έκλεψα” το καπέλο του. Πάρτε κάτι δικό τους και κρατήστε το. Το καπέλο του μπαμπά μου μυρίζει σαν εκείνον και το αγαπώ τόσο πολύ.

Τιμώ τον μπαμπά μου. Ξέρω ότι ήταν καλός άνθρωπος. Πολλοί άνθρωποι τον αγαπούσαν και προσεύχονταν γι’ αυτόν, και τον αγαπούσαν πάρα πολλοί, από πολλές πλευρές. Και επίσης, αν κάνατε δωρεά στο fundraiser της Κίμπερλι Βαν Ντερ Μπικ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω πραγματικά συγκινηθεί», λέει στο βίντεο η 9χρονη Εμίλια.

Δείτε παρακάτω το βίντεο: