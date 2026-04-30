Νικόλας Ραπτάκης: «Ήταν από κοινού απόφαση να χωρίσουμε επαγγελματικά με την Άννα Βίσση»

Για το καλλιτεχνικό του «διαζύγιο» από την Άννα Βίσση μίλησε για πρώτη φορά ο Νικόλας Ραπτάκης, παραχωρώντας δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star. Ο ταλαντούχος τραγουδιστής, ο οποίος υπήρξε αναπόσπαστο κομμάτι της μπάντας της απόλυτης Ελληνίδας σταρ για μια ολόκληρη δεκαετία, τόνισε πως πρόκειται για μια απόφαση που λήφθηκε από κοινού και σε κλίμα αμοιβαίας εκτίμησης.

Σχολιάζοντας την πρόσφατη τεράστια επιτυχία της Άννας Βίσση με την συναυλία της στο ΟΑΚΑ, ο Νικόλας Ραπτάκης ανέφερε πως τα συνεχή sold out δεν αποτελούν έκπληξη για κανέναν, καθώς η απήχησή της είναι τέτοια που κατάφερε να γεμίσει ακόμα και το Καλλιμάρμαρο.

Παρά τη λήξη της επαγγελματικής τους πορείας, ο ίδιος δήλωσε πως η Άννα Βίσση παραμένει στην καρδιά του και την αγαπάει πάρα πολύ: «Ποιος δεν περίμενε ότι θα κάνει sold out η Άννα Βίσση; Εδώ έχει κάνει sold out, δύο Καλλιμάρμαρα. Καλέ πώς δεν είναι στην καρδιά μου. Εδώ 100 χρόνια μαζί της ήμουν. Την έχω στην καρδιά μου, την αγαπάω πάρα πολύ, αλλά ήταν μία από κοινού απόφαση».

Όσον αφορά τους λόγους της αποχώρησής του από το Hotel Ermou, εξήγησε πως η απόφαση ήταν τελικά εύκολη, παρά το δέος που προκαλεί το να στέκεσαι δίπλα στην κορυφαία τραγουδίστρια της χώρας.

Ο ίδιος ένιωσε την έντονη ανάγκη για προσωπική καλλιτεχνική εξέλιξη και για ένα διαφορετικό επαγγελματικό άνοιγμα. Μάλιστα, διευκρίνισε πως όταν έκανε τη σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν γνώριζε για τις αναρτήσεις άλλων συνεργατών, όπως της Χριστίνας Πολίτη.

«Εγώ όταν έκανα την ανάρτηση, δεν είχα δει ούτε τι είχε ποστάρει η Χριστίνα, ούτε κανένας άλλος που είχε ποστάρει πράγματα. Δεν φανταζόμουν ότι θα γίνει όλο αυτό. Με τρέλα θα έκανα ντουέτο με την Δέσποινα Βανδή, είμαι φαν! Ποιος νοιάστηκε αν θα πάει η Δέσποινα στο Hotel; Να το γκρεμίσουμε επειδή έφυγε η Άννα;», αποκάλυψε ο Νικόλας Ραπτάκης.

Η ανακοίνωσή του ήρθε σε μια περίοδο έντονων αλλαγών για την Άννα Βίσση, καθώς εκτός από τη μετακόμισή της στο ανακαινισμένο Αθηνών Αρένα την επόμενη σεζόν, έγινε γνωστό και το τέλος της συνεργασίας της με τον κιθαρίστα Κάρλος Πέρεζ, αλλά και η διακοπή της φιλίας της με τη Χριστίνα Πολίτη.

Ο Νικόλας Ραπτάκης, σε ένα συγκινητικό βίντεο που δημοσίευσε με δάκρυα στα μάτια, ευχαρίστησε την Άννα και τον κόσμο για τη συγκλονιστική δεκαετία που έζησαν μαζί στο Hotel Ermou, κλείνοντας έναν μεγάλο κύκλο με την υπόσχεση πως θα τα ξαναπούν σύντομα σε κάποιο νέο μουσικό στέκι.

Το βίντεο που είχε ανεβάσει στο TikTok: