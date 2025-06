Περήφανος για την αυτοβιογραφία της κόρης του, Ελίζαμπεθ, στην οποία περιγράφει τη δύσκολη σχέση με τη μητέρα της, Σαμάνθα Λιούις, δήλωσε ο Τομ Χανκς.

Η Ελίζαμπεθ Αν, όπως είναι το πλήρες όνομα της 43χρονης συγγραφέα, δεν δίστασε να μοιραστεί δημόσια τις σκοτεινές πτυχές της παιδικής της ηλικίας, με τον βραβευμένο ηθοποιό να δηλώνει περήφανος για την τόλμη και την αλήθεια της.

Σε δηλώσεις του στην πρεμιέρα της ταινίας «The Phoenician Scheme», ο 68χρονος δήλωσε: «Αισθάνομαι υπερηφάνεια γιατί το μοιράστηκε μαζί μου, ήταν απόλυτα ανοιχτή για το τι πέρασε και πώς το αντιμετώπισε». «Δεν με εξέπληξε που η κόρη μου είχε τη διαύγεια αλλά και την περιέργεια, ακόμη και την, ας πούμε, αυτοκαταστροφική γενναιότητα, να εξετάσει σε βάθος κάτι τόσο σκληρό με τέτοια ειλικρίνεια».

