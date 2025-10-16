Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Το τελευταίο “αντίο” στον Άλκη Γιαννακά στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (φωτογραφίες)

Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών

Το τελευταίο “αντίο” στον Άλκη Γιαννακά στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (φωτογραφίες)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 12:50

Το τελευταίο “αντίο” στον ηθοποιό Άλκη Γιαννακά, πρωταγωνιστή της ταινίας «Το Ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη», λένε αυτή την ώρα συγγενείς και φίλοι στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ελληνικού.

Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών τα ξημερώματα της Κυριακής 12 Οκτωβρίου.

