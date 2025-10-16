Το τελευταίο “αντίο” στον Άλκη Γιαννακά στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (φωτογραφίες)

Το τελευταίο “αντίο” στον ηθοποιό Άλκη Γιαννακά, πρωταγωνιστή της ταινίας «Το Ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη», λένε αυτή την ώρα συγγενείς και φίλοι στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ελληνικού.

Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών τα ξημερώματα της Κυριακής 12 Οκτωβρίου.

