Το φωτόσπαθο του Μαρκ Χάμιλ από το «Star Wars» πουλήθηκε σε τιμή ρεκόρ – Πόσο “έπιασε”

Eμβληματικό αναμνηστικό από την κινηματογραφική σειρά Star Wars και συγκεκριμένα το φωτόσπαθο του Μαρκ Χάμιλ κατέρριψε τις προβλέψεις και πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ σε δημοπρασία.

Ο οίκος Heritage Auctions ανακοίνωσε ότι το φωτόσπαθο, που χρησιμοποιήθηκε στην ταινία και ήταν του Λουκ Σκαϊγουόκερ, πουλήθηκε έναντι 3,75 εκατομμυρίων δολαρίων.

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Πρόκειται για το φωτόσπαθο που κρατούσε κατά τη διάρκεια αναμέτρησης με τον Νταρθ Βέιντερ στην ταινία «Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back» μέχρι που ο Άρχοντας Σιθ του έκοψε το χέρι και είπε την περίφημη ατάκα «Είμαι ο πατέρας σου».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, αρχικά είχε προσφερθεί 1 εκατομμύριο δολάρια και αναμενόταν να φτάσει τα 2 εκατομμύρια δολάρια. Το ποσό των 3,75 εκατομμυρίων δολαρίων έθεσε νέο παγκόσμιο ρεκόρ δημοπρασίας για ένα αντικείμενο του Star Wars που χρησιμοποιήθηκε για οθόνη, σύμφωνα με το Heritage Auctions, με έδρα το Ντάλας.

Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε ένα πρωτότυπο μοντέλο 20 ιντσών ενός starfighter X-wing που χρησιμοποιήθηκε στη διαστημική μάχη στην ταινία Star Wars του 1977, ένα έργο που πουλήθηκε για 3,135 εκατομμύρια δολάρια τον Οκτώβριο του 2023.

Eίναι ένα από τα πιο σημαντικά σωζόμενα αντικείμενα του Star Wars που υπάρχουν» εξήγησε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος του οίκου δημοπρασιών, Τζο Μανταλένα. «Προέρχεται από τη συναισθηματική κορύφωση της ταινίας “The Empire Strikes Back” τη σκηνή που άλλαξε για πάντα την ιστορία και δημιούργησε μια από τις πιο αξέχαστες στιγμές στην ιστορία του κινηματογράφου. Οι συλλέκτες κατάλαβαν ότι έδιναν προσφορές για πολύ περισσότερα από ένα απλό αντικείμενο. Διεκδίκησαν ένα γνήσιο κομμάτι της σύγχρονης μυθολογίας» υπογράμμισε.