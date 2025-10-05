Tina Turner: Πέθανε σε ηλικία 67 ετών ο γιος της Άικ Τάρκερ Jr.

Πέθανε το Σάββατο 4/10 σε ηλικία 67 ετών ο γιος της Tina Turner, Άικ Τάρκερ Jr όπως έγινε γνωστό από την οικογένεια του.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Page Six η ανιψιά της θρυλικής τραγουδίστριας, Jacqueline Bullock τόνισε ότι ο ξάδερφος της έφυγε από νεφρική ανεπάρκεια.

«Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο του ξαδέλφου μου, Ike Turner, Jr. Ο Junior ήταν για μένα κάτι περισσότερο από ξάδελφος, ήταν σαν αδελφός, καθώς μεγαλώσαμε μαζί στην ίδια διάσημη οικογένεια» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Ως γιος της Tina και του Ike Turner, από μικρή ηλικία, το ταλέντο του ήταν εμφανές, καθώς δεν υπήρχε μουσικό όργανο που να μην ήθελε να παίξει. Αν και από νωρίς προτιμούσε τα ντραμς, η θεία μου και μητέρα του, Τίνα Τέρνερ, επέμενε να αποσυναρμολογεί το ντραμς του μετά από κάθε πρόβα.

Αυτό τον οδήγησε να προτιμήσει τα πλήκτρα. Τελικά, ο Τζούνιορ κατέληξε να βοηθά στη διαχείριση των Bolic Sound Studios, των στούντιο ηχογράφησης που ίδρυσε ο πατέρας του, Άικ Τέρνερ».