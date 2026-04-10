Θωμαή Απέργη: «Έχω σκεφτεί το ενδεχόμενο να αποκτήσω παιδί με τους δικούς μου όρους»

Η Θωμαή Απέργη ήθελε να βιώσει τη μητρότητα με τους δικούς της όρους. Η τραγουδίστρια, η οποία πλέον έχει στραφεί επαγγελματικά στον χώρο της ψυχολογίας, ανέφερε πως βλέπει θετικά το ενδεχόμενο να αποκτήσει παιδί. Παρ’ όλα αυτά, ξεκαθάρισε ότι αν δεν βρεθεί ο σύντροφος που θεωρεί κατάλληλο για τον ρόλο του πατέρα, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να προχωρήσει μόνη της στη μητρότητα.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Secret, ερωτώμενη αν θα ήθελε να δημιουργήσει δική της οικογένεια είπε χαρακτηριστικά: «Είναι κάτι που με αφορά, αλλά δεν το αντιμετωπίζω ως υποχρέωση ή κοινωνική επιταγή. Έχω απελευθερωθεί από την ιδέα ότι πρέπει να ακολουθούμε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Για μένα η δημιουργία οικογένειας συνδέεται με την ποιότητα της σχέσης. Αν δεν υπάρξει ο κατάλληλος άνθρωπος, δεν θα το επιλέξω απλώς για να συμβεί».

«Παράλληλα, αναγνωρίζω το βάρος και την ευθύνη του να φέρεις μια ζωή στον κόσμο. Γι’ αυτό και, αν δεν προκύψει μια τέτοια συνθήκη, έχω σκεφτεί και το ενδεχόμενο να αποκτήσω ένα παιδί με τους δικούς μου όρους – ακόμα και μόνη μου», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Μεταξύ άλλων, η Θωμαή Απέργη κλήθηκε να περιγράψει την καθημερινότητά της ως επαγγελματίας στον χώρο της ψυχικής υγείας, με την ίδια να σημειώνει: «Το πρωί βρίσκομαι στη Νευροψυχιατρική Κλινική “Παναγία Γρηγορούσα”, όπου αποκτώ κλινική εμπειρία, κυρίως σε περιστατικά με ψυχωσική συμπτωματολογία. Παράλληλα, έχω ενταχθεί στο πρόγραμμα του Αιγινητείου, το οποίο αποτελεί το κορυφαίο πρόγραμμα στη χώρα για τη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία».

Για εκείνη, η ποιότητα της εκπαίδευσης είναι αδιαπραγμάτευτη, ενώ στόχος της είναι μέσα από αυτή να εξελίσσεται τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. «Είναι κάτι που διεκδίκησα με πολλή προσπάθεια, γιατί για μένα η ποιότητα της εκπαίδευσης δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Πρόκειται για ένα απαιτητικό, αλλά εξαιρετικά δομημένο πλαίσιο, που με εξελίσσει ουσιαστικά τόσο σε επιστημονικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο», τόνισε.