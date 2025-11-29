Θοδωρής Μαραντίνης: «Οι Onirama δεν διαλύθηκαν, είναι δύσκολος καιρός για πρίγκιπες»

Μία εφ΄ όλης της ύλης συνέντευξη στον Φάνη Λαμπρόπουλο έδωσε ο Θοδωρής Μαραντίνης. Μεταξύ άλλων μίλησε για τους Onirama, τη γνωριμία του με τη Lady Gaga, αλλά και την ομοιότητα με τον Χρήστο Μάστορα.

«Τελευταία με μπερδεύουν πάρα πολύ με τον Χρήστο Μάστορα. Ένα πολύ αστείο ήταν ότι με μπερδέψαν με τον Ησαΐα Ματιάμπα. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος και γιατί με μπέρδεψε με τον Ησαΐα Ματιάμπα. Δηλαδή, δεν ξέρω πραγματικά αν με κορόιδευε τόσο πολύ αυτή η κοπέλα που το είπε ή ήταν απλά τόσο μπερδεμένη στο μυαλό της», αποκάλυψε ο τραγουδιστής.

«Αυτό που πιο πολύ μου έχει κάνει εντύπωση, γιατί με τον Χρήστο Μάστορα καταλαβαίνω ότι είμαστε και οι δύο συγκροτήματα, τραγουδιστές… Μαραντίνης, Μάστορας, δηλαδή στο ίδιο θρανίο θα καθόμασταν αν ήμασταν συμμαθητές», συμπλήρωσε.

Παράλληλα, ο αγαπημένος τραγουδιστής μίλησε για τη γνωριμία του με τη Lady Gaga.

«Ήμασταν στη Σαντορίνη και ηχογραφούμε το δίσκο μας. Λοιπόν, έχουμε βγει για φαγητό σε ένα χωριουδάκι παραδοσιακό, καθόμαστε όλοι με την μπάντα και κάποια στιγμή συνειδητοποιούμε ότι στο απέναντι τραπέζι κάθεται η Lady Gaga με τη σχέση της. Λέω, “θα πάω να της μιλήσω”. Σηκώνομαι αρχίζω να πηγαίνει προς το τραπέζι και με το που πλησιάζω, έρχονται οι bodyguards.

Με το που με πλησιάζουν, αυτή για κάποιον λόγο τους λέει “ok”. Της λέω “ευχαριστώ, είμαι κι εγώ τραγουδιστής εδώ στην Ελλάδα και αν θα μπορούσαμε να βγάλουμε και μία φωτογραφία μαζί», αποκάλυψε.

«Οι Onirama δεν διαλύθηκαν. Είναι δύσκολος καιρός για πρίγκιπες. Εγώ αυτό θα πω. Μετά από 25 χρόνια είναι λογικό κύκλοι να κλείνουν και να ανοίγουν άλλοι, να μην επαναλαμβάνεται ο ίδιος», εξομολογήθηκε.