Θοδωρής Μαραντίνης: «Δεν είμαι καλόγερος – Είμαι πολύ καλά στην προσωπική μου ζωή»»

Ο Θοδωρής Μαραντίνης προχώρησε σε προσωπικές αποκαλύψεις όταν κλήθηκε να παραχωρήσει νέες τηλεοπτικές δηλώσεις και ανέφερε ότι είναι πολύ καλά στην προσωπική του ζωή.

Στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» μίλησε ο γνωστός τραγουδιστής και πρώην σύζυγος της Σίσσυς Χρηστίδου. Όταν ο Θοδωρής Μαραντίνης ερωτήθηκε αν είναι σε σχέση απάντησε ότι δεν είναι… καλόγηρος.

«Σίγουρα, δεν είμαι έτοιμος να μην κάνω το επόμενο βήμα στην προσωπική μου ζωή. Είμαι πάρα πολύ καλά. Επιτέλους. Αυτό είναι το σημαντικό και εύχομαι σε όλους να έχουν μια αντίστοιχη διάθεση», είπε ο Θοδωρής Μαραντίνης.

Όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν βρίσκεται σε κάποια σχέση, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, ο Θοδωρής Μαραντίνης απάντησε, «Σίγουρα, δεν είμαι καλόγερος».

Στην ερώτηση πώς νιώθει που ο μεγάλος του γιος θα φύγει σύντομα για σπουδές απάντησε «νιώθω γέρος».

Αντίθετη από εκείνη του Θοδωρή Μαραντίνη είναι η στάση ζωής της Σίσσυς Χρηστίδου μετά το διαζύγιό τους, καθώς εκείνη είχε δηλώσει ότι δεν υπάρχει στο πλάνο της να εντάξει κάποιον σύντροφο στο δικό της σπίτι.

«Στο δικό μου μυαλό η οικογένεια είναι αυτή, δεν υπάρχει πλάνο να μεγαλώσει η οικογένεια μου ή να ενταχθεί κάποιος (σ.σ. σύντροφος). Δεν μπορώ να σκεφτώ να μπει κάποιος άλλος άντρας μέσα στο σπίτι μας. Δεν υπάρχει αυτό καθόλου. Το σπίτι είναι η εστία μου. Μπορεί κάποια σπίτι να φτάσει ένας άντρας να μπει στη ζωή μου αλλά δε θα φτάσει στα παιδιά μου», είχε πει μεταξύ άλλων η Σίσσυ Χρηστίδου.