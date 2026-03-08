Θοδωρής Φέρρης: Τραγούδησε με τη μητέρα του στο «J2US» – «Ωραία που τα λες» (Βίντεο)

Καλεσμένος στο τρίτο live του «Just the 2 of Us» το βράδυ του Σαββάτου ήταν ο Θοδωρής Φέρρης. Ο δημοφιλής τραγουδιστής ανέβηκε στη σκηνή του μουσικού σόου και ερμήνευσε μεγάλες επιτυχίες του, ανεβάζοντας τη διάθεση του κοινού.

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η κοινή εμφάνιση του τραγουδιστή με τον καταξιωμένο ερμηνευτή Κώστα Χαζτή με τους δύο καλλιτέχνες να μοιράζονται τη σκηνή του σόου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκίνηση με τη μητέρα του στη σκηνή

Ένα από τα πιο συγκινητικά στιγμιότυπα της βραδιάς σημειώθηκε όταν ο Θοδωρής Φέρρης ερμήνευσε ένα ρεφρέν από το τραγούδι Didyma Feggaria μαζί με τη μητέρα του.

Η μητέρα του τραγουδιστή βρισκόταν στο πλατό για να τον καμαρώσει και, ύστερα από παρότρυνση του παρουσιαστή, Νίκου Κοκλώνη, ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε μαζί του για λίγα δευτερόλεπτα, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού.