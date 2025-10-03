Θοδωρής Φέρρης: «Δεν μπορώ να είμαι φίλος με τις πρώην μου – Έχω υπάρξει πολύ ζηλιάρης» (Βίντεο)

Καλεσμένος στο podcast «Daily Kous Kous» της εκπομπής του «Happy Day» βρέθηκε ο Θοδωρής Φέρρης, όπου μίλησε για τις πρώην συντρόφους που είχε στη ζωή του.

Ο γνωστός τραγουδιστής αποκάλυψε ότι στην ζωή του έχει περάσει από πολλά στάδια, με τον ίδιο να έχει δουλέψει πολύ τον εαυτό του ώστε να φτάσει σε αυτό που είναι σήμερα. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι έχει συμβεί να ανέβει σε πιστά να τραγουδήσει χωρίς μικρόφωνο, ενώ δεν έκρυψε τον εθισμό που έχει με το κινητό του τηλέφωνο, με το οποίο περνάει περισσότερες από 10 ώρες την ημέρα.

«Είμαι αυτό που βλέπει ο κόσμος. Για να φτάσω στο σημείο να είμαι απόλυτα διαφανής πέρασα από πολλά στάδια. Έκανα δουλειά με τον εαυτό μου, υποπτευόμουν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Για παράδειγμα, γίνεται να μην έχει δίπλωμα αυτοκινήτου ενώ είσαι ολόκληρος άντρας; Κάποια στιγμή αντιλήφθηκα ότι κάτι πρέπει να γίνει. Έχω βγει στην πίστα χωρίς μικρόφωνο. Ανεβαίνω τις σκάλες, είμαι έτοιμος να βγω στη σκηνή και ξαφνικά συνειδητοποιώ ότι δεν έχω μικρόφωνο.

Περνάω σίγουρα 10 ώρες την ημέρα στο κινητό μου. Είμαι εξαρτημένος και γενικά με τις εξαρτήσεις έχω πρόβλημα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο γνωστός τραγουδιστής, ο οποίος μίλησε «ανοικτά» για την προσωπική του ζωή.

Τέλος, δεν παρέλειψε να μιλήσει και για τις προσωπικές του σχέσεις λέγοντας:

«Δεν γίνεται να έχω φιλική σχέση με πρώην μου. Έχω βασανιστικές σχέσεις με τις πρώην μου. Δεν μπορούμε να είμαστε φίλοι. Έχω υπάρξει πολύ ζηλιάρης, αλλά δεν τα πήγαινα καλά με τον εαυτό μου».