Θοδωρής Φέρρης: «Δεν έχω την απαραίτητη ωριμότητα για να προχωρήσω και να μπω σε μια νέα σχέση»

Με μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, ο Θοδωρής Φέρρης έκανε ποδαρικό στη δέκατη σεζόν του «The 2Night Show» τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ο δημοφιλής τραγουδιστής μίλησε με ειλικρίνεια για την καριέρα του, τη διαχείριση της αναγνωρισιμότητας, αλλά κυρίως, για την προσωπική του ζωή και τους λόγους που παραμένει single.

«Πάλι εκθειάζετε τον χαρακτήρα μου. Πάλι. Θα αρχίσω να νιώθω περίεργα αν μου λένε όλοι για τον χαρακτήρα μου. Τυχαίο δεν είναι, ok. Πρέπει να αρχίσω να λέω συγχαρητήρια στην μητέρα μου, γιατί ο χαρακτήρας είναι από την παιδεία που έχεις πάρει από το σπίτι σου. Την παιδεία και τον χαρακτήρα από εκεί την παίρνεις», είπε αρχικά ο τραγουδιστής.

Και συνέχισε λέγοντας: «Όσα έζησα στο Κατράκειο και στο Θέατρο Γης δεν τα περίμενα. Ο κόσμος μού δίνει αυτό το πράγμα. Ένα όνειρο. Πολλή δουλειά, εννοείται. Έκανα ελάχιστα μπάνια και σχεδόν καθόλου διακοπές αλλά τώρα είναι η στιγμή που πρέπει κι εγώ να το απολαύσω».

«Είναι περίεργο πράγμα ο έρωτας. Ίσως τα τελευταία δύο χρονάκια να ισχύει ότι είμαι σε φάση που και να ερχόταν ο έρωτας δε θα τον καταλάβαινα. Γενικά δεν έχω φτάσει στο απαραίτητο επίπεδο ωριμότητας για να κατασταλάξω και να προχωρήσω και να μπω σε μια σχέση», εξομολογήθηκε σε άλλο σημείο ο Θοδωρής Φέρρης.