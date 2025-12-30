Τέιλορ Σουίφτ: Το γενναιόδωρο δώρο που έδωσε σε εργαζόμενη, ανήμερα των Χριστουγέννων

Μια υπάλληλος του Άροουχεντ Στέιντιουμ στο Κάνσας Σίτι μοιράστηκε ότι «ξέσπασε σε κλάματα» μετά από μια ιδιαίτερη στιγμή που είχε με την Τέιλορ Σουίφτ ανήμερα των Χριστουγέννων.

Αφού η δημοφιλής τραγουδίστρια, βρέθηκε στο γήπεδο για να στηρίξει τον αρραβωνιαστικό της Τράβις Κέλσι και τους Kansas City Chiefs, στη συνέχεια μοίρασε γενναιόδωρα φιλοδωρήματα στους υπαλλήλους, όπως αναφέρει το People.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Τέιλορ Σουίφτ: Έδωσε μπόνους 197 εκατ. δολάρια στους συνεργάτες της – Η στιγμή της ανακοίνωσης

Η Ρόμπιν, η οποία εργαζόταν στο Άροουχεντ τα Χριστούγεννα αποκάλυψε την εμπειρία της μέσω ανάρτησης στο Facebook σε μια ομάδα που ονομάζεται «Taylor Swift’s Vault».

Όπως περιέγραψε βρισκόταν στο πόστο της ολοκληρώνοντας τις εκκρεμότητες της σεζόν και συνομιλώντας με συναδέλφους της. Είδε πρώτα την μητέρα του αθλητή, Ντόνα Κέλσι και στη συνέχεια το διάσημο ζευγάρι.

Η σταρ σε ιδιαίτερα εορταστική διάθεση, «έτρεχε προς όλους μοιράζοντας ευχές», ενώ όταν την πλησίασε της είπε: «Σε ευχαριστώ πολύ που δουλεύεις τα Χριστούγεννα, σε παρακαλώ πάρε αυτό».

«Και οι δύο ήταν χαμογελαστοί και δεν σταματούσαν να μας ευχαριστούν», θυμάται η Ρόμπιν. Παραδεχόμενη πως η έκπληξη ήταν τόσο μεγάλη που «το μυαλό της σταμάτησε», κατάφερε τελικά να ανταποδώσει τις ευχές.

Μόλις το διάσημο ζευγάρι έφυγε, η υπάλληλος είπε πως «σταμάτησε για να κοιτάξει τι κρατούσε στο χέρι της… 600 δολάρια».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήταν ολόκληρος ο μισθός μου για δύο εβδομάδες», ανέφερε η Ρόμπιν, προσθέτοντας: «Mόλις είχα ξοδέψει τόσα χρήματα για δώρα 8 παιδιών. Άρχισα αμέσως να κλαίω. Όταν επέστρεψα στο σπίτι, δεν μου πήγαινε η καρδιά να τα χαλάσω. Έτσι, έβαλα ένα από τα χαρτονομίσματα σε κορνίζα. Μέχρι στιγμής δεν έχω ξοδέψει ούτε σεντ».

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η Ρόμπιν έγραψε: «Η Τέιλορ και ο Τράβις είναι υπέροχοι και ευγενικοί άνθρωποι. Είναι πέρα για πέρα αληθινό, είναι απίστευτοι και πολύ καλόκαρδοι άνθρωποι. Καλά Χριστούγεννα και Χρόνια μου Πολλά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ