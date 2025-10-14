Τάσος Ξιαρχό: «Δε μιλάω για τη Μαρίνα Σάττι, τη μισώ, άσε με μωρέ με τη Μαρίνα Σάττι…» (βίντεο)

Ο Τάσος Ξιαρχό παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Το Πρωινό», τοποθετούμενος δημόσια για θέματα που αφορούν την επαγγελματική και προσωπική του ζωή.

Αναφερόμενος στο τέλος της συνεργασίας του με τη Josephine, δήλωσε με παράπονο: «Μου το ανακοίνωσε βοηθός του βοηθού ότι τελειώνει η συνεργασία μας με τη Josephine. Όταν είσαι με κάποιον χρόνια και έχετε ζήσει στιγμές ζωής, περιμένεις ένα τηλέφωνο, αλλά εντάξει, τα βρήκαμε». Όσον αφορά τη φημολογούμενη επανασύνδεση της τραγουδίστριας με τον Νίνο, σχολίασε: «Τα πισωγυρίσματα δεν είναι καλά».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο διαζύγιο της φίλης του Κόνι Μεταξά από τον Μάριο Καπότση και στο παρασκήνιο της απομάκρυνσής της από το σπίτι του πατέρα της: «Το περιμέναμε το διαζύγιο της Κόνι και του Μάριου. Λογικό δεν είναι να την ενοχλεί να είναι ο πρώην της μέσα στο σπίτι της, επειδή δούλευε με τον πατέρα της; Εγώ θα τον είχα κλωτσήσει… αλλά έφυγε η Κόνι αντί να φύγει ο πρώην».

Όταν η συζήτηση έφτασε στη Μαρίνα Σάττι, με την οποία έχει παρελθόν συνεργασίας, η αντίδρασή του ήταν έντονη: «Φεύγω, πάω για μάθημα. Δε μιλάω για τη Μαρίνα Σάττι, τη μισώ. Άσε με μωρέ με τη Μαρίνα Σάττι…», απαντώντας ενοχλημένος και αρνούμενος να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο.