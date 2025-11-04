Σε μια σπάνια συνέντευξη που φιλοξένησε η LiFO και ο M. Hulot, η ποπ σταρ Τάμτα και η κορυφαία μέτζο σοπράνο Ανίτα Ρατσβελισβίλι —δύο από τις πιο αναγνωρισμένες Γεωργιανές καλλιτέχνιδες με διεθνή ακτινοβολία— συναντήθηκαν και μίλησαν ανοιχτά για τις κοινές τους ρίζες και την καλλιτεχνική τους πορεία.

Οι δύο Γεωργιανές καλλιτέχνιδες, που έχουν διαγράψει λαμπρή πορεία σε εντελώς διαφορετικούς μουσικούς χώρους, έκαναν μια συγκλονιστική εξομολόγηση για τα προσωπικά και τα καλλιτεχνικά τους βιώματα.

Στη συζήτηση, οι δύο καλλιτέχνιδες δεν δίστασαν να αναφερθούν στις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν στη ζωή τους και οι οποίες τελικά τις διαμόρφωσαν ως προσωπικότητες και ως δημιουργούς.

«Ήμουν ένα τέτοιο παιδί. Έμεινα πίσω, ενώ η μαμά μου ήρθε στην Ελλάδα. Ήμουν μόλις 15 χρονών, είχα ήδη γεννήσει το παιδί μου, και την είχαμε ανάγκη κι εγώ και ο αδελφός μου. Έπρεπε όμως να φύγει, γιατί δεν είχαμε φαγητό, δεν είχαμε ηλεκτρικό. Ζούσαμε τεράστιες δυσκολίες και δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Η οικογένειά μου υπέφερε», εξομολογείται η Τάμτα.

Σε άλλο σημείο αναφέρει: «Ως παιδί και ως πολύ νεαρή μητέρα με τραυμάτισε ο αποχωρισμός, αλλά καταλάβαινα ότι δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Ήταν δύσκολο για τις ίδιες και για τις οικογένειές τους. Ο κόσμος δεν ήξερε ότι πολλές από αυτές ήταν μορφωμένες, με σπουδές, με διδακτορικά».

«Η μαμά μου, για παράδειγμα, έχει δύο πτυχία. Πονάει όταν ακούς τι πίστευαν για αυτές τις γυναίκες ή και για τη χώρα μας. Πιστεύω πως το στίγμα υπάρχει ακόμα, αλλά ελπίζω ότι η νοοτροπία αλλάζει. Η ιστορία μου είναι διαφορετική από της Ανίτας. Δεν είχα σκοπό να γίνω τραγουδίστρια ή καλλιτέχνιδα. Έπρεπε απλώς να φύγω, λόγω κάποιων προσωπικών καταστάσεων», δηλώνει επίσης η Τάμτα.