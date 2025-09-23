Στέφανος Τσιτσιπάς: Βόλτα στο κέντρο της Αθήνας με τη φημολογούμενη σύντροφό του (pic)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε για λίγο στην Αθήνα, χαρίζοντας μια ευχάριστη έκπληξη στους θαυμαστές του. Ο Έλληνας πρωταθλητής του τένις εντοπίστηκε στο κέντρο της πόλης, όχι μόνος, αλλά παρέα με τη γυναίκα που φημολογείται ότι είναι η νέα του σύντροφος μετά τον χωρισμό του από την Πάουλα Μπαντόζα.

Η εμφάνισή του προσέλκυσε αμέσως τα βλέμματα και οι φωτογραφίες από τη βόλτα του έκαναν γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου.

Πριν επιστρέψει στις απαιτητικές του υποχρεώσεις, ο Τσιτσιπάς απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης, ξεκινώντας τη βόλτα του από τον Όμιλο Αντισφαίρισης Αθηνών. Εκεί, φωτογραφήθηκε στο μπαλκόνι με φόντο τον ναό του Ολυμπίου Διός, ενώ δεν δίστασε να συνομιλήσει με τα μέλη και τους επισκέπτες του Ομίλου, προκαλώντας ενθουσιασμό με την παρουσία του.

Η βόλτα συνεχίστηκε στον Εθνικό Κήπο, όπου ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετος, χαιρετώντας και βγάζοντας φωτογραφίες με όσους τον πλησίαζαν.

Μια φωτογραφία του, μάλιστα, με έναν ηλικιωμένο κύριο ξεχώρισε, αποτυπώνοντας την απλότητα και την ευγένεια του αθλητή. Στην ίδια αυτή φωτογραφία εμφανίζεται διακριτικά και η γυναίκα που φημολογείται ότι του έχει κλέψει την καρδιά.

Η σύντομη αυτή ανάπαυλα έρχεται σε μια περίοδο γεμάτη αγωνιστικές προκλήσεις για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Έλληνας τενίστας αναμένεται να αγωνιστεί στο Shanghai Rolex Masters, που ξεκινά την 1η Οκτωβρίου, ενώ στη συνέχεια θα ταξιδέψει στη Σαουδική Αραβία για το Six Kings Slam (15-18 Οκτωβρίου), ένα από τα πιο λαμπερά τουρνουά με τη συμμετοχή των κορυφαίων ονομάτων του παγκόσμιου τένις.

