Στέφανος Τσιτσιπάς: Διαψεύδει ότι έκανε επέμβαση στη μέση – Θα συμμετάσχει στο Six Kings Slam του Ριάντ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς διέψευσε δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι υποβλήθηκε σε επέμβαση στην μέση τονίζοντας ότι η αποθεραπεία του πάει καλά και θα είναι έτοιμος για το επερχόμενο τουρνουά της Σαουδικής Αραβίας.

Με γραπτό του post στο Instagram, ο Έλληνας πρωταθλητής του τένις καθησύχασε του φανς και υπογράμμισε ότι είναι καλά στην υγεία του. Ο Τσιτσιπάς διέψευσε τα δημοσιεύματα που είχαν κυκλοφορήσει και θα είναι έτοιμος, όπως φαίνεται να αγωνιστεί στο Six Kings Slam, που θα γίνει στη Σαουδική Αραβία (15 – 18/10/25).

«Αγαπητοί φίλοι και υποστηρικτές, μετά από πρόσφατα δημοσιεύματα, θα ήθελα να καταστήσω σαφές, ότι δεν έχω υποβληθεί σε επέμβαση στη μέση μου και ότι πηγαίνω καλά. Είμαι βαθιά ευγνώμων για τα ευγενικά σας μηνύματα και τη συνεχή σας συμπαράσταση. Η ανησυχία και το ενδιαφέρον σας σημαίνουν πολλά για μένα», αναφέρει ο Τσιτσιπάς.