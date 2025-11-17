Στεφανία Γουλιώτη: Η φωτογραφία με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη από τα γυρίσματα του «Maestro» (pic)

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του «Maestro» έχει ξεκινήσει, και η Στεφανία Γουλιώτη φρόντισε να αναθερμάνει το ενδιαφέρον των θαυμαστών, δημοσιεύοντας μια κοινή φωτογραφία με τον δημιουργό της σειράς, Χριστόφορο Παπακαλιάτη, μέσα από τα γυρίσματα του τέταρτου κύκλου.

Η ανάρτηση στο Instagram ήρθε να επιβεβαιώσει την πυρετώδη προετοιμασία για τον νέο κύκλο της πετυχημένης σειράς του Mega, η οποία έχει κατακτήσει και το Netflix.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Χάρις Αλεξίου: Στους Παξούς για τα γυρίσματα του «Maestro» – Το ενδεχόμενο να επιστρέψει μουσικά

Η Στεφανία Γουλιώτη, η οποία υποδύεται τον απαιτητικό και έντονο ρόλο της «Αλεξάνδρας», είχε μοιραστεί παλαιότερα την ιστορία του πώς την επέλεξε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

Όπως είχε δηλώσει στην εκπομπή Στούντιο 4: «Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε “έλα Στεφανία, έχω ένα ρόλο για μια τοξική γυναίκα και είσαι η μόνη μου ‘ρθε στο μυαλό! Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλη”. “Σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ, να ‘σαι καλά παιδί μου! Μας υποχρέωσες” του είπα».

Να θυμίσουμε ότι τα γυρίσματα για τον τέταρτο κύκλο ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο στην Αθήνα, ενώ στη συνέχεια, το καστ και η παραγωγή μεταφέρθηκαν στους Παξούς, το νησί που φιλοξενεί το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας.

Η φωτογραφία που μοιράστηκε η ηθοποιός: