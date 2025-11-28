Στέφανη Χαραλάμπους: Ψευδές δημοσίευμα «πέθανε» την 29χρονη ηθοποιό – Η αντίδρασή της

Μια εξαιρετικά άκομψη και ψευδής ανάρτηση που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο έβαλε στο στόχαστρο την 29χρονη ηθοποιό Στέφανη Χαραλάμπους, αναγκάζοντάς την να παρέμβει δημόσια για να διαψεύσει τα ανυπόστατα σενάρια περί θανάτου της.

Η είδηση, η οποία προκάλεσε άμεσα μεγάλη αναστάτωση στους θαυμαστές της σειράς «Η Γη της Ελιάς», όπου πρωταγωνιστεί, αναρτήθηκε σε μία fan page, με αποτέλεσμα η ηθοποιός να χρειαστεί να τοποθετηθεί άμεσα μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram.

Η ανάρτηση, που εμφανίστηκε σε σελίδα με το όνομα «I Gi Tis Elias Lovers – Greek Mega Series», περιείχε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία της Στέφανη Χαραλάμπους με το σχόλιο: «Έκτακτη Είδηση: Η διάσημη ηθοποιός της σειράς “Η Γη της Ελιάς” βρέθηκε νεκρή στις τέσσερις τα ξημερώματα σε ένα ανοιχτό χωράφι».

Το περιεχόμενο αυτό, που παραπέμπει σε θρίλερ και όχι σε πραγματικό γεγονός, οδήγησε σε πανικό τους ακολούθους της και γρήγορα διαδόθηκε.

Η αντίδραση της ηθοποιού

Η Στέφανη Χαραλάμπους, προκειμένου να σταματήσει την παραφιλολογία, αντέδρασε άμεσα και με εμφανή έκπληξη μέσω των Instagram stories, καθησυχάζοντας τους πάντες.

«Guys I am OK! Κυκλοφορεί ένα ποστ που με θέλει νεκρή. Παναγία μου, don’t believe everything you see on the internet», έγραψε χαρακτηριστικά η 29χρονη.

Η ανάρτηση που έκανε η ηθοποιός στο Instagram: