Σταύρος Ξαρχάκος: Σπάνια δημόσια εμφάνιση μαζί με τη σύζυγό του σε κοσμική εκδήλωση της ΕΡΤ (pics)

Μια από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις τους πραγματοποίησαν ο Σταύρος Ξαρχάκος και η σύζυγός του, Ηρώ Σαΐα, δίνοντας το «παρών» σε μια βραδιά αφιερωμένη στον πολιτισμό και την ιστορία της ελληνικής μουσικής.

Το ζευγάρι βρέθηκε στο Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, με αφορμή την επίσημη παρουσίαση της νέας σειράς μουσικών ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ με τίτλο «Οι κυρίες του ρεμπέτικου», τιμώντας με την παρουσία τους το έργο που αναδεικνύει τις εμβληματικές γυναικείες μορφές του είδους.

Ο κορυφαίος Έλληνας μουσικοσυνθέτης και η ταλαντούχα ερμηνεύτρια, που διατηρούν πάντα χαμηλό προφίλ στις εξόδους τους, μαγνήτισαν τα βλέμματα με την κομψή και διακριτική παρουσία τους.

Η σχέση τους, που μετρά πάνω από μια δεκαετία, βασίζεται στην κοινή τους αγάπη για τη μουσική και την τέχνη, μια σύνδεση που ξεκίνησε μέσα από τη συνεργασία τους στη σκηνή και εξελίχθηκε σε έναν βαθύ προσωπικό δεσμό.

Η προσωπική ευτυχία του ζευγαριού ολοκληρώθηκε το 2016 με τον ερχομό των δίδυμων παιδιών τους, ενός αγοριού και ενός κοριτσιού.

Παρά το φορτωμένο τους πρόγραμμα, προτεραιότητα και των δύο παραμένει η ανατροφή των παιδιών τους, κρατώντας την οικογενειακή τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, εκτός από επιλεγμένες στιγμές που αφορούν σημαντικά πολιτιστικά δρώμενα.

Να θυμίσουμε ότι η σειρά οκτώ μουσικών ντοκιμαντέρ, με την Ηρώ Σαΐα στην παρουσίαση, κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, στις 19:00, στην ΕΡΤ1 και φωτίζει για πρώτη φορά τη ζωή και το έργο των γυναικών που σημάδεψαν το ρεμπέτικο τραγούδι.

