Σπύρος Μπιμπίλας: «Η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη ήταν ορόσημο για τη ζωή μου – Άλλαξαν πολλά»

Ο Σπύρος Μπιμπίλας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» του ΑΝΤ1, όπου μίλησε για την εξέλιξη της δίκης του Πέτρου Φιλιππίδη και τα ευρύτερα ζητήματα που έφερε στο προσκήνιο το ελληνικό κίνημα #metoo. Ο ηθοποιός και πρώην πρόεδρος του ΣΕΗ αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις, τονίζοντας τη σημασία της δικαστικής διαδικασίας.

«Η δίκη του Φιλιππίδη ήταν ορόσημο για τη ζωή μου. Μου άλλαξαν πολλά ως προς τι εμπιστοσύνη πρέπει να έχω στους ανθρώπους, να προσέχω τον εαυτό μου και όχι τους άλλους. Τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής μου θέλω να τα περάσω ευχάριστα και όχι δυσάρεστα», είπε αρχικά ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Και πρόσθεσε: «Έδωσα μεγάλη εμπιστοσύνη σε ανθρώπους που δεν έπρεπε και είναι μεγάλο μάθημα ζωής. Ήθελα να κάνω αγωγές σε ανθρώπους που είπαν ψέματα για μένα και μίλησαν άσχημα αλλά αν το έκανα θα τους έδινα βήμα. Ενώ τώρα τους διέγραψα και προχωράω μπροστά».

«Για να πας καλύτερα τη ζωή σου, κάνεις ένα μεγάλο Χ και βλέπεις πιο καθαρά τα πράγματα μπροστά. Δείχνω μεγάλο σεβασμό στα παιδιά που τόλμησαν και μίλησαν. Έχω μιλήσει ανοιχτά για αυτούς που κάνουν τους Πόντιους Πιλάτο. Το τμήμα του λαού που δεν ψηφίζει και παριστάνει ότι δεν συμμετέχει, είναι κατάπτυστοι. Πρέπει όλοι να ψηφίζουν», είπε σε άλλο σημείο ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Δείτε το βίντεο: