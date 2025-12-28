Σώτης Βολάνης: “Μου έφυγαν 600.000 – 700.000 ευρώ για ένα αυτοκίνητο αλλά δεν το μετάνιωσα ποτέ”

Ο Σώτης Βολάνης ομολόγησε σε συνέντευξη του ότι έχει ξοδέψει υπέρογκα ποσά από τα πολλά χρήματα που πέρασαν από τα χέρια του ανά τα χρόνια.

Ο γνωστός τραγουδιστής τόνισε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» ότι με τα πρώτα χρήματα που κέρδισε αγόρασε ένα σπίτι. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πίστη του στον θεό

«Tο όνειρο μου έγινε πραγματικότητα. Δηλαδή ανατριχιάζω αυτή τη στιγμή που το λέω. Κλάμα, πήγαινα μόνος μου στην εκκλησία και έλεγα “Θεέ μου, τι έκανα;”. Για το “Πόσο μου λείπεις” εμπνεύστηκα από τους γονείς μου, που μου έλειπαn όταν ζούσα στο Ντουμπάι, όπως μου έλειπαν οι φίλοι και οι παρέες μου», δήλωσε ο Σώτης Βολάνης.

«Με τα πρώτα λεφτά που έβγαλα από το τραγούδι πήρα σπίτι. Πολλά λεφτά έδωσα και στα αμάξια, χαλάλι τους. Πολλά, άλλαζα κάθε δυο εβδομάδες, κάπου αγανάκτησαν και οι γονείς μου. Μπορεί να μου έφυγαν και 600.000 – 700.000 για ένα αυτοκίνητο, αλλά δεν το μετάνιωσα», παραδέχτηκε ο γνωστός τραγουδιστής.

«Προσπαθώ να είμαι πάρα πολύ κοντά στον Θεό γιατί μου έχει δώσει σημάδια. Είχα χάσει κάποια λεφτά, τρία χρόνια πριν κάνω τον πρώτο μου δίσκο, για παράδειγμα. Άφησα το σακάκι που είχα μέσα κάποια βέλγικα λεφτά στο ταξί και τα έχασα. Στρέφω το κεφάλι μου στον ουρανό και λέω με δάκρυα “Θεέ μου, μια μέρα, δωσ’ τα μου χιλιαπλά”. Και μου τα δίνει, δεν είναι σημάδι αυτό;», ανέφερε ο Σώτης Βολάνης.