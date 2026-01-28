Σοφία Μαριόλα: «Η σχέση μας με τον Στράτο παραμένει εξαιρετική» – Οι πρώτες δηλώσεις μετά το διαζύγιο

Τη σιωπή της έσπασε η Σοφία Μαριόλα, μιλώντας για πρώτη φορά στην κάμερα του «Happy Day» μετά την επιβεβαίωση του οριστικού χωρισμού της από τον Στράτο Τζώρτζογλου. Μετά από έξι χρόνια γάμου και συνολικά οκτώ χρόνια κοινής πορείας, το ζευγάρι αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους, διατηρώντας ωστόσο άψογες επαφές.

Η ίδια θέλησε να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από τις φήμες που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα, ενώ αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στα συναισθήματά της και στις δυσκολίες που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν.

Απαντώντας σε ερώτηση για δημοσιεύματα που ήθελαν τον γάμο τους να είχε μετατραπεί σε μια απλή «περίοδο διακοπών», η Σοφία Μαριόλα υπήρξε κατηγορηματική: «Απ’ ό,τι μου είπε ο Στράτος, δεν το δήλωσε ποτέ αυτό, απλά γράφτηκε από τον δημοσιογράφο ίσως για να πουλήσει. Ήμουν ευτυχισμένη μέσα στον γάμο μου. Ποια γυναίκα θα έμενε σε μια σχέση μόνο για τις διακοπές;».

Παράλληλα, δεν παρέλειψε να παραδεχτεί πως η περιπέτεια του ηθοποιού με την κατάθλιψη έπαιξε τον ρόλο της, σημειώνοντας πως οποιαδήποτε τέτοια κατάσταση επηρεάζει αναπόφευκτα τη δυναμική ενός σπιτιού.

«Υπάρχει πόνος και στον γάμο και στο διαζύγιο»

Παρά τον χωρισμό, η Σοφία Μαριόλα τόνισε πως η επικοινωνία τους είναι καθημερινή και η στήριξη αμοιβαία: «Μιλάμε πολύ συχνά στο τηλέφωνο και είμαστε πολύ καλά. Υπάρχει και πόνος στο διαζύγιο και πόνος στο γάμο, οπότε διαλέγεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, η ίδια δήλωσε πως θα δώσει το «παρών» και στην επερχόμενη θεατρική πρεμιέρα του πρώην συζύγου της, επιβεβαιώνοντας έτσι τις καλές τους σχέσεις.

