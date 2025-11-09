Σμαράγδα Καρύδη: «Είχα προετοιμαστεί από το 2017 για τον θάνατο του πατέρα μου»

Καλεσμένη στην εκπομπή του Τάσου Τρύφωνος ήταν η Σμαράγδα Καρύδη και μεταξύ άλλων μίλησε για την απώλεια του πατέρα της.

«Ήμουν προετοιμασμένη για τον θάνατο του μπαμπά μου. Γιατί ο μπαμπάς μου πέρα από την ηλικία του, αυτό είναι κάτι που το έχεις στο μυαλό σου, από το 2017 έπαθε ένα πολύ σοβαρό καρδιακό επεισόδιο, η υγεία του όλο και χειροτέρευε», ανέφερε η ηθοποιός για τον πατέρα της, Ντίνο Καρύδη.

«Δεν ήταν κάτι ξαφνικό, όταν η καρδιά δεν λειτουργεί γίνονται άλλα χιλιάδες πράγματα μαζί. Ήταν δύσκολο. Όσο μπορούσα ήμουν μαζί του, γενικά πάντα υπήρχε βοήθεια. Τον είχαμε περικυκλώσει με αγάπη. Νομίζω είναι μια πολύ κλασσική ιστορία ανθρώπου που φτάνει σε ένα τέλος με προβλήματα υγείας, αυτό είναι το πιο άσχημο», αποκάλυψε.

«Ο μπαμπάς μου πριν φύγει ταλαιπωρήθηκε αρκετά. Νομίζω προλάβαμε να πούμε ότι είχαμε να πούμε, τα είχαμε πει. Δεν είχαμε και ποτέ ανοιχτά ζητήματα που δεν ειπώθηκαν. Χρόνια τώρα είμαι προστατευτική με τη μαμά μου και γενικά με τους γονείς μου. Γιατί πάντα οι γονείς μου ήταν σαν παιδιά που καμία φορά μου έπαιρναν εμένα αυτόν τον ρόλο και έπρεπε εγώ να φερθώ πιο ώριμα από ότι είχα όρεξη, αλλά συμβαίνει αυτό», εξομολογήθηκε.

«Είμαι συνέχεια σε μια παράξενη διαδικασία εδώ και καιρό και δεν ξέρω αν οφείλετε στο ότι έφυγε ο μπαμπάς μου. Αποφεύγω να το σκέφτομαι. Μπορεί να είναι κρίση ηλικίας. Αυτό που νιώθω είναι ότι θέλω να ζήσω όπως θέλω, να σταματήσω να γκρινιάζω, έχω και μια αγχώδη διαταραχή αλλά κατά τα άλλα είμαι και χαρούμενη μαζί», σημείωσε.