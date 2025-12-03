Σίσσυ Χρηστίδου: Η εξομολόγηση για το διαζύγιο με τον Θοδωρή Μαραντίνη – «Δεν μιλάμε καθόλου»

Σε μία από τις πιο αποκαλυπτικές και συναισθηματικά φορτισμένες συνεντεύξεις της, η Σίσσυ Χρηστίδου άνοιξε την καρδιά της και μίλησε ανοιχτά για τις δύσκολες πτυχές του διαζυγίου της με τον Θοδωρή Μαραντίνη, αλλά και για την προσωπική της διαδρομή μέσα από αυτή τη δοκιμασία.

Η δημοφιλής παρουσιάστρια, φιλοξενούμενη στην διαδικτυακή εκπομπή Anestea The Podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου στο YouTube, έδωσε μία ειλικρινή ματιά στα γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή της, αφήνοντας στην άκρη την τηλεοπτική της περσόνα.

Όλα όσα είπε για το διαζύγιό της

«Κι εγώ πίστευα ότι είναι βελούδινο το διαζύγιο, ήταν συναινετικό και όλα τακτοποιήθηκαν. Πίστευα ότι θα είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις μας και οι δύο πλευρές. Έκανα τα πάντα για να υπάρχει καλό κλίμα και συνέχισα να προσπαθώ γι’ αυτό, αλλά δεν μπορώ να το κάνω μόνη μου», ανέφερε η παρουσιάστρια.

«Ήθελα να χωρίσω. Ήμασταν 15 χρόνια μαζί και παντρεμένοι. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη στο επίπεδο της αφέλειας. Τώρα που το βλέπω απ’ έξω, κι εγώ απορώ. Μεγάλωσα σε ένα ροζ συννεφάκι, πιστεύοντας πως όλοι είναι καλοί. Σε αυτή τη συνθήκη δεν θα έμπαινα έτσι πια, όπως είμαι τώρα», είπε σε άλλο σημείο.

«Δεν είχαμε να μοιράσουμε τίποτα όταν χωρίσαμε, παραιτήθηκα από την κοινή μας περιουσία. Στα δικαστήρια έχω βρεθεί μόνο για να εκπροσωπήσω τα παιδιά μου, όχι τον εαυτό μου. Ο πρώην σύζυγός μου εκπροσωπεί τον εαυτό του και αυτό έχει τεράστια διαφορά και βαρύτητα», τόνισε η Σίσσυ Χρηστίδου.

