Σιλβέστερ Σταλόνε: Αποθεώνεται που συνεχίζει να γυμνάζεται στα 79 του – «Ο Σλάι δεν γερνάει ποτέ»

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε συνεχίζει να παραδίδει μαθήματα πειθαρχίας, αποδεικνύοντας πως η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός. Ο κινηματογραφικός «Ρόκι», ο οποίος διανύει το 79ο έτος της ηλικίας του, ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο από την προπόνησή του στην έπαυλή του στη Φλόριντα, προκαλώντας κύμα θαυμασμού στους εκατομμύρια ακολούθους του.

Στο βίντεο, ο Σταλόνε εμφανίζεται στο γυμναστήριο του σπιτιού του —το οποίο ο ίδιος αποκαλεί «καταφύγιο» ή «εκκλησία»— τονίζοντας τη σημασία της σκληρής δουλειάς.

Στη λεζάντα της ανάρτησης σημείωσε χαρακτηριστικά: «Κάθε χρόνο γίνεται όλο και πιο δύσκολο, αλλά γι’ αυτό πρέπει να προσπαθείς όλο και πιο σκληρά. Αίμα, ιδρώτας και δάκρυα».

Ο ηθοποιός, που τον ερχόμενο Ιούλιο θα κλείσει τα 80, εξήγησε πως η σωματική άσκηση είναι το κλειδί για την αυτοπεποίθηση και την ετοιμότητα απέναντι σε κάθε πρόκληση. «Θέλεις να συνεχίσεις να χτυπάς», κατέληξε στο μήνυμά του, παραπέμποντας στη μαχητικότητα που τον χαρακτήριζε σε όλη την καριέρα του.

Τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση ήταν αποθεωτικά. Οι θαυμαστές του τον χαρακτήρισαν «πηγή έμπνευσης», με πολλούς να επισημαίνουν την εντυπωσιακή του φόρμα λίγο πριν τα 80.

«Ο Σλάι δεν γερνάει ποτέ» και «θα ήμασταν τυχεροί αν φαινόμασταν έτσι στην ηλικία του» ήταν μερικά από τα σχόλια που κυριάρχησαν, επιβεβαιώνοντας πως ο θρύλος των ταινιών δράσης παραμένει στην κορυφή.

Η ανάρτηση του Σιλβέστερ Σταλόνε στο Instagram: