Σιένα Μίλερ: Είναι έγκυος στο τρίτο της παιδί – Η σέξι εμφάνιση με διαφανές λευκό φόρεμα (vid)

Μία άκρως εντυπωσιακή και αποκαλυπτική εμφάνιση έκανε η Σιένα Μίλερ στα Fashion Awards στο Λονδίνο, το βράδυ της Δευτέρας 1 Δεκεμβρίου, επιβεβαιώνοντας με τον πιο σέξι τρόπο την τρίτη εγκυμοσύνη της.

Η διάσημη ηθοποιός, η οποία συνήθως διατηρεί χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή, επέλεξε ένα λευκό, διάφανο φόρεμα, το οποίο άφηνε να φανεί η φουσκωμένη της κοιλιά, συνδυασμένο με ασορτί εσώρουχο.

Η τολμηρή στιλιστική της επιλογή δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης, καθώς η Σιένα Μίλερ ακτινοβολούσε δίπλα στον σύντροφό της, Όλι Γκριν, ο οποίος τη συνόδευσε στην εκδήλωση.

Το μωρό που περιμένει η 43χρονη ηθοποιός είναι το δεύτερο με τον 29χρονο σύντροφό της, Όλι Γκριν. Το ζευγάρι, που είναι μαζί από το 2022, έχει ήδη αποκτήσει ένα παιδί στα τέλη του 2023.

Η Σιένα Μίλερ είναι επίσης μητέρα της 13χρονης Μάρλοου, καρπός της προηγούμενης σχέσης της με τον Τομ Στέρριτζ.

Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ίδια η ηθοποιός έχει μιλήσει αρκετές φορές στο παρελθόν για την πίεση και το άγχος που ένιωσε σχετικά με την τεκνοποίηση μετά τα 40.