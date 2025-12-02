Σιένα Μίλερ: Είναι έγκυος στο τρίτο της παιδί – Η σέξι εμφάνιση με διαφανές λευκό φόρεμα (vid)
Έδωσε το «παρών» στα Fashion Awards στο Λονδίνο
Μία άκρως εντυπωσιακή και αποκαλυπτική εμφάνιση έκανε η Σιένα Μίλερ στα Fashion Awards στο Λονδίνο, το βράδυ της Δευτέρας 1 Δεκεμβρίου, επιβεβαιώνοντας με τον πιο σέξι τρόπο την τρίτη εγκυμοσύνη της.
Η διάσημη ηθοποιός, η οποία συνήθως διατηρεί χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή, επέλεξε ένα λευκό, διάφανο φόρεμα, το οποίο άφηνε να φανεί η φουσκωμένη της κοιλιά, συνδυασμένο με ασορτί εσώρουχο.
Η τολμηρή στιλιστική της επιλογή δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης, καθώς η Σιένα Μίλερ ακτινοβολούσε δίπλα στον σύντροφό της, Όλι Γκριν, ο οποίος τη συνόδευσε στην εκδήλωση.
Το μωρό που περιμένει η 43χρονη ηθοποιός είναι το δεύτερο με τον 29χρονο σύντροφό της, Όλι Γκριν. Το ζευγάρι, που είναι μαζί από το 2022, έχει ήδη αποκτήσει ένα παιδί στα τέλη του 2023.
Η Σιένα Μίλερ είναι επίσης μητέρα της 13χρονης Μάρλοου, καρπός της προηγούμενης σχέσης της με τον Τομ Στέρριτζ.
Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ίδια η ηθοποιός έχει μιλήσει αρκετές φορές στο παρελθόν για την πίεση και το άγχος που ένιωσε σχετικά με την τεκνοποίηση μετά τα 40.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις