Σία Κοσιώνη & Κώστας Μπακογιάννης: Μαζί στο Καλλιμάρμαρο – Η εντυπωσιακή εμφάνιση της δημοσιογράφου

Μια ιδιαίτερη βραδιά έζησαν όσοι βρέθηκαν στο Καλλιμάρμαρο για τη μεγάλη συναυλία-αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη, που διοργανώθηκε από το «Όλοι μαζί μπορούμε». Μεταξύ των 30.000 θεατών που κατέκλυσαν το στάδιο ήταν και η Σία Κοσιώνη με τον σύζυγό της, Κώστα Μπακογιάννη.

Η δημοσιογράφος, εκτός από το να απολαύσει τις ερμηνείες σπουδαίων καλλιτεχνών, είχε την τιμή να προλογίσει την εκδήλωση, παρουσιάζοντας ένα σύντομο βίντεο από τη ζωή του αείμνηστου τραγουδιστή.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της δημοσιογράφου

Για την περίσταση, η Σία Κοσιώνη επέλεξε ένα εντυπωσιακό look, συνδυάζοντας την άνεση με την υψηλή αισθητική. Φόρεσε ένα μάξι μεταξωτό καφτάνι της σχεδιάστριας Johanna Ortiz, σε μαύρη απόχρωση, το οποίο ξεχώριζε για τα συμμετρικά γεωμετρικά μοτίβα σε κόκκινες και πορτοκαλί αποχρώσεις.

Το resort φόρεμα, με τα μακριά μανίκια και την ανάλαφρη εφαρμογή του, κόστισε περίπου 1.270 ευρώ. Η δημοσιογράφος το συνδύασε με διακριτικά μαύρα πέδιλα και κοραλένια σκουλαρίκια, ενώ είχε τα μαλλιά της χτενισμένα προς τα πίσω, αναδεικνύοντας το μακιγιάζ της που έδινε έμφαση στα μάτια της.

Αξίζει να αναφερθεί ότι, στη μεγάλη συναυλία βρέθηκε και η σύζυγος του Στέλιου Καζαντζίδη, Βάσω, η οποία παρακολούθησε με συγκίνηση τις ερμηνείες των καλλιτεχνών.