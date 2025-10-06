Σαρλίζ Θερόν: Αγνόησε τον Τζόνι Ντεπ στο σόου του Christian Dior στο Παρίσι – Δείτε βίντεο

Μια αμήχανη στιγμή κυριάρχησε στο fashion show του οίκου Dior στο Παρίσι, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας, όταν βρέθηκαν στον ίδιο χώρο οι αστέρες του Χόλιγουντ, Σαρλίζ Θερόν και Τζόνι Ντεπ. Η συνάντηση, που καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε αμέσως viral στο Twitter, επιβεβαίωσε τις φήμες για ψυχρές σχέσεις μεταξύ των δύο ηθοποιών.

Η Σαρλίζ Θερόν, η οποία υπήρξε συμπρωταγωνίστρια του Τζόνι Ντεπ στην ταινία «The Astronaut’s Wife» το 1999, φάνηκε να τον αγνοεί επιδεικτικά καθ’ όλη τη διάρκεια της επίδειξης, μια στάση που δεν πέρασε απαρατήρητη από τα social media.

Παρότι τόσο ο Τζόνι Ντεπ (πρόσωπο του αρώματος Sauvage) όσο και η Σαρλίζ Θερόν (πρόσωπο του J’Adore) συνδέονται εδώ και χρόνια με τον γαλλικό οίκο Dior, η απόσταση που κράτησε η διάσημη ηθοποιός ήταν εμφανής.

Πολλοί παρατηρητές θυμήθηκαν μάλιστα ότι η Σαρλίζ Θερόν είχε παλαιότερα εκφράσει την κριτική της, κάνοντας like σε ένα άρθρο των Times του 2023, το οποίο αμφισβητούσε την κινηματογραφική «επιστροφή» του Τζόνι Ντεπ μετά τη δικαστική του διαμάχη με την Άμπερ Χερντ.

Από την πλευρά του, ο Τζόνι Ντεπ, ο οποίος προσπαθεί να ξανακερδίσει τη θέση του στη δημόσια σκηνή μετά τη νίκη του στη δίκη του 2022, εμφανίστηκε χαλαρός, με ένα casual outfit.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: