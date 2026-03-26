Πολλοί ίσως δεν γνωρίζουν ότι πριν κατακτήσει το τραγούδι, ο Σάκης Ρουβάς υπήρξε αθλητής της ενόργανης γυμναστικής. Μετά από 20 ολόκληρα χρόνια, ο αγαπημένος σταρ αποφάσισε να επιστρέψει στο «γήπεδό» του και να θυμηθεί τις παλιές του δεξιότητες.

Σε ένα βίντεο που ανέβασε ο Γιώργος Χατζηευσταθίου στο Facebook, είδαμε έναν Σάκη Ρουβά που μοιάζει σαν να μην πέρασε μια μέρα από τότε που έκανε πρωταθλητισμό.

Η αρχή έγινε στους κρίκους, ένα από τα πιο δύσκολα όργανα της γυμναστικής, όπου η δύναμη και η ισορροπία του άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις.

Αμέσως μετά, με την καθοδήγηση και τη βοήθεια του Λευτέρη Πετρούνια, ο τραγουδιστής επιχείρησε να κάνει μια ανάποδη τούμπα, την οποία εκτέλεσε με εκπληκτική άνεση.

Το αποκορύφωμα της προπόνησης ήταν ένα άλμα με τούμπα που ο Σάκης Ρουβάς ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία.

«Μπράβο ρε φίλε, απίστευτος!» του φώναξε στο τέλος με ενθουσιασμό ο Γιώργος Χατζηευσταθίου.

Να θυμίσουμε ότι φέτος τον χειμώνα, η συνεργασία του Σάκη Ρουβά και της Νατάσας Θεοδωρίδου στο Έναστρον αποτελεί την πιο πολυσυζητημένη καλλιτεχνική συνάντηση, καθώς οι δύο κορυφαίοι σταρ ενώνονται για πρώτη φορά σε σχήμα.

Οι δύο καλλιτέχνες παρουσιάζουν ένα κοινό πρόγραμμα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, ενώ μοιράζονται τη σκηνή σε ντουέτα που έχουν κλέψει τις εντυπώσεις, όπως το «Αντικριστά».